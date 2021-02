Le prince héritier saoudien est directement responsable du meurtre de Khashoggi: Intel américain

Sarah Silbiger via Reuters

Un rapport intel non classifié détaillant l’assassinat odieux de Washington Post Le chroniqueur Jamal Khashoggi vient d’être libéré par l’administration Biden – et il pointe directement du doigt le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane.

« Nous estimons que le prince héritier d’Arabie saoudite Muhammad bin Salman a approuvé une opération à Istanbul, en Turquie, pour capturer ou tuer le journaliste saoudien Jamal Khashoggi », a indiqué le rapport de quatre pages, publié vendredi. «Nous basons cette évaluation sur le contrôle du prince héritier sur la prise de décision dans le royaume depuis 2017, l’implication directe d’un conseiller clé et des membres du service de protection de Muhammad bin Salman dans l’opération, et le soutien du prince héritier à l’utilisation de mesures violentes pour faire taire les dissidents à l’étranger , y compris Khashoggi. «

Le rapport tant attendu ajoute que depuis 2017, MBS avait un «contrôle absolu» sur les opérations de sécurité et de renseignement du Royaume, ce qui rendait «hautement improbable que des responsables saoudiens auraient mené une opération de sa nature sans» son autorisation.

Le rapport, publié par le bureau du directeur du renseignement national après avoir été retenu par l’administration Trump, est basé sur un rapport de la CIA qui a conclu en novembre 2018 que le prince héritier saoudien avait ordonné le meurtre. Biden a appelé le roi Salmane d’Arabie saoudite jeudi soir, mais la lecture de la Maison Blanche n’a pas mentionné le rapport, affirmant plutôt que les deux avaient discuté de la poursuite du travail sur «des problèmes communs».

Le rapport pointe également du doigt le style de décision de MBS, déclarant qu’au moment du meurtre, il «a probablement favorisé un environnement dans lequel les assistants craignaient que le fait de ne pas accomplir les tâches assignées pourrait le pousser à le renvoyer ou à l’arrêter». Cette crainte a peut-être rendu peu probable que des aides remettent en question ses ordres.

«Le prince héritier considérait Khashoggi comme une menace pour le Royaume et soutenait largement l’utilisation de mesures violentes si nécessaire pour le faire taire», indique le rapport. «Bien que les responsables saoudiens aient pré-planifié une opération non spécifiée contre Khashoggi, nous ne savons pas combien de temps à l’avance les responsables saoudiens ont décidé de l’entendre.»

Khashoggi, un dissident et chroniqueur saoudien de 59 ans qui a fui son pays natal en 2017, a disparu après être entré dans le bureau du consulat saoudien à Istanbul le 2 octobre 2018 pour récupérer les documents de son mariage imminent.

Pendant son séjour, il a été retenu, assassiné et à un moment donné démembré par un médecin qui brandissait une scie à os, selon un son capté par des appareils d’écoute à l’intérieur du consulat. Les journalistes turcs qui ont entendu les enregistrements de surveillance ont écrit dans un livre que des agents saoudiens avaient planifié le meurtre. «Nous lui dirons d’abord que nous l’emmenons à Riyad. S’il ne se conforme pas, nous le tuerons ici et nous nous débarrasserons du corps », ont-ils entendu dire.

On entend plus tard Khashoggi demander: «Vas-tu me donner de la drogue?» Ses derniers mots ont été: «Je ne peux pas respirer. Je ne peux pas respirer.

Une lutte s’est alors ensuivie avant qu’un homme ne demande: «A-t-il dormi? Une autre voix a ordonné: « Continuez à pousser. »

Plus tard, un médecin est entendu décrire le démembrement. «Les joints seront séparés», dit-il. «Si nous prenons des sacs en plastique et les coupons en morceaux, ce sera fini.» Son corps n’a jamais été retrouvé.

Le gouvernement saoudien a d’abord nié qu’il avait été tué, mais a déclaré plus tard que des agents voyous avaient commis ce crime horrible. Un corps en double vêtu de ses vêtements a été vu quittant le consulat pour tenter de dissimuler le meurtre.

Le général Ahmed al-Assiri, un agent du renseignement saoudien, a admis plus tard qu’il avait officiellement ordonné aux agents d’essayer de convaincre Khashoggi de retourner en Arabie saoudite mais n’avait pas autorisé le recours à la force s’il refusait, selon Le Washington Post.

Huit hommes saoudiens ont finalement été inculpés et condamnés pour leur rôle dans un procès discutable. Tous les cinq condamnés à mort ont vu leur peine commuée en 20 ans. Le tribunal saoudien a déclaré que les proches de Khashoggi leur avaient pardonné, ouvrant la voie à une peine plus légère.

Le rapport a publié vendredi les noms d’au moins 2o personnes qui, selon les États-Unis, «ont participé, ordonné ou étaient autrement complices ou responsables de la mort de Jamal Khashoggi au nom de Muhammad bin Salman». On ne savait pas immédiatement si les individus savaient à l’avance que l’opération entraînerait la mort du journaliste, ajoute le rapport.

Hatice Cengiz, le fiancé de Khashoggi, a intenté une action en justice aux États-Unis contre Bin Salman, largement connu sous le nom de MBS, pour le meurtre. On ne sait pas comment ce rapport aura un impact sur cette poursuite.

Au cours de la campagne présidentielle, Biden a accusé MBS d’avoir ordonné le meurtre et a juré que les États-Unis ne vendraient pas d’armes aux Saoudiens, faisant plutôt d’eux «les paria qu’ils sont». Il a déclaré aux journalistes plus tôt cette semaine qu’il avait lu le rapport d’information sur le meurtre de Khashoggi et qu’il prévoyait de parler prochainement au roi saoudien Salman par téléphone.

En revanche, l’administration Trump avait refusé de publier le rapport, affirmant que le révéler «compromettrait les sources et les méthodes du bureau national du renseignement».

Biden a également mis fin au soutien américain au conflit dirigé par l’Arabie saoudite au Yémen et a discuté de la reprise des pourparlers avec l’Iran – mouvement auquel le royaume saoudien s’oppose catégoriquement.

