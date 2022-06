Le prince héritier saoudien en visite en Turquie dans le cadre d’un changement de posture majeur pour Erdogan

Le président turc Recep Tayyip Erdogan R accueille le prince héritier d’Arabie saoudite Mohammed bin Salman Al Saud à Ankara, en Turquie, le 22 juin 2022. Mustafa Kaya/Xinhua via Getty Images

DUBAÏ, Émirats arabes unis – Le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane s’est rendu en Turquie pour la première fois depuis des années, marquant un rapprochement entre deux des acteurs politiques, militaires et économiques les plus importants de la région après une période de relations tendues. Les liens entre les deux pays ont été pratiquement rompus à la suite du meurtre du journaliste Jamal Khashoggi à l’intérieur du consulat saoudien à Istanbul en 2018. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a alors accusé le prince saoudien d’avoir orchestré le meurtre, ce que lui et son gouvernement ont fermement refusé. Depuis 2020, un boycott informel des produits turcs en Arabie saoudite est en place et le royaume a interdit pendant un certain temps les voyages et les vols vers la Turquie. Le prince héritier et Erdogan visent désormais à normaliser complètement leur relation. Une déclaration conjointe publiée à la suite des pourparlers des dirigeants a détaillé une nouvelle période de relations bilatérales, y compris la suppression des restrictions commerciales, davantage de pourparlers programmés et un éventuel échange de devises. Cela survient alors que la Turquie est confrontée à une crise économique, avec une inflation à un niveau record de plus de 70 % et une monnaie fortement dépréciée. La livre turque a perdu plus de la moitié de sa valeur au cours de la dernière année.

“Mettre fin à son isolement régional”

“Nous devrions lire ce rapprochement comme faisant partie d’un effort plus large de normalisation de la Turquie avec les pays de la région”, qui est en mauvais termes, a déclaré jeudi Pinar Dost, directeur adjoint du Conseil de l’Atlantique en Turquie, à Dan Murphy de CNBC. En plus de l’Arabie saoudite, Erdogan a fait des efforts pour normaliser les relations avec les Émirats arabes unis et Israël, et les pourparlers avec l’Égypte progresseraient également. “Tout d’abord, la Turquie voudrait mettre fin à son isolement régional ; le pays a beaucoup souffert de son isolement”, dans des régions comme la Méditerranée orientale, a déclaré Dost, où un certain nombre de pays ont formé une plate-forme pour coopérer sur l’extraction de gaz là-bas et la Turquie a été exclue. . “Pour la Turquie, ce rapprochement avec tous ces pays signifie également une tentative d’être inclus dans le calcul régional”, a-t-elle déclaré, ajoutant que des intérêts économiques sont également en jeu pour Ankara. L’Arabie saoudite est un marché important pour les biens et le tourisme turcs, et la fin de l’interdiction informelle du commerce par l’Arabie saoudite entre les pays “aidera à soulager la pression économique sur la Turquie”, a-t-elle ajouté. En mai, le royaume a repris ses vols vers la Turquie après une pause de deux ans.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan accueille le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman Al Saud à Ankara, en Turquie, le 22 juin 2022. Mustafa Kaya/Xinhua via Getty Images

La visite précède également le voyage du président Joe Biden dans le Golfe le mois prochain, qui comprendra une visite en Arabie saoudite dans le but de rétablir les liens avec le royaume après que Biden ait insisté en 2019 pour traiter les Saoudiens comme “le paria qu’ils sont”. et critiquant vivement les violations des droits de l’homme dans le pays. Cette visite, selon les analystes, visera à la fois à tenter de convaincre les Saoudiens de pomper plus de pétrole pour atténuer les prix mondiaux du carburant douloureusement élevés, ainsi qu’à essayer de favoriser des liens plus étroits entre les Saoudiens et Israël, près de deux ans après la négociation par les États-Unis. Accords d’Abraham qui ont inauguré une normalisation diplomatique historique entre Israël et les Émirats arabes unis.

Besoins économiques et jeu de pouvoir

Pour certains observateurs régionaux qui observent l’évolution de la situation, le changement de posture d’Erdogan, un nationaliste souvent combattant et convaincu allié aux islamistes des Frères musulmans que les États du Golfe considèrent comme des menaces, est stupéfiant. “MBS vient à Ankara et accepte presque la reddition inconditionnelle d’Erdogan”, a écrit Timothy Ash, stratège des marchés émergents chez Bluebay Asset Management, dans une note jeudi, faisant référence au prince héritier saoudien par ses initiales. “Tout à fait remarquable.” “Cela montre vraiment dans quelle situation financière se trouve Erdogan et à quel point il cherche désespérément de l’argent, et aussi politiquement à quel point c’est difficile pour Erdogan”, a ajouté Ash. “Rappelez-vous ici qu’il a fait une telle chose de l’incident de Khashoggi et qu’il est également vraiment ici en train d’abandonner son leadership autour de la question des Frères musulmans/du leadership politique.” Le ministère turc des Affaires étrangères n’a pas répondu à une demande de commentaires de CNBC.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan R accueille le prince héritier d’Arabie saoudite Mohammed bin Salman Al Saud à Ankara, en Turquie, le 22 juin 2022. Photo de Mustafa Kaya/Xinhua via Getty Images