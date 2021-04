Un rachat prévu de Newcastle impliquant le gargantuesque Saudi Public Investment Fund (PIF) a échoué l’été dernier au milieu des inquiétudes de la Premier League quant à savoir qui serait finalement propriétaire du club du nord-est.

Le Daily Mail a rapporté que le royal saoudien Bin Salman avait personnellement fait pression sur Johnson pour qu’il intervienne, lui envoyant soi-disant un message lisant: « Nous nous attendons à ce que la Premier League anglaise reconsidère et corrige sa mauvaise conclusion. »

Selon le journal, la suggestion était que les relations saoudo-britanniques pourraient souffrir du fait de l’échec de l’accord.

En réponse, Johnson aurait chargé l’un de ses principaux collaborateurs, Lord Eddie Lister, d’enquêter sur la question.

L’accord a finalement échoué lorsque le consortium s’est éloigné, citant le long processus d’obtention de l’autorisation de la Premier League.

Un premier accord d’achat de Newcastle a été conclu en avril dernier et impliquait PCP Capital Partners – dirigé par la femme d’affaires britannique Amanda Staveley – et les milliardaires immobiliers britanniques les frères Reuben, bien que 80% du financement de la proposition de 300 millions de livres sterling (414 millions de dollars) ait été dit provenir du PIF saoudien.

La candidature a immédiatement rencontré une résistance de la part des groupes de défense des droits humains, tandis que des inquiétudes ont été soulevées concernant le piratage présumé facilité par l’Arabie saoudite de matchs de Premier League.

En fin de compte, le consortium a retiré la fiche en juillet, invoquant ses frustrations alors que la Premier League effectuait le test de ses propriétaires et administrateurs.

Le patron de la Premier League, Richard Masters, a déclaré plus tard que les nouveaux propriétaires potentiels de Newcastle avaient refusé une offre d’arbitrage indépendant pour déterminer qui aurait exactement le contrôle du club.

Le PIF saoudien est dirigé par Bin Salman, bien que le gouverneur Yasir Al-Rumayyan devait être nommé président de Newcastle si l’accord obtenait le feu vert.

Les discussions sur la prise de contrôle avaient enthousiasmé de nombreux fans de Newcastle, qui aspiraient à débarrasser leur club du propriétaire impopulaire Mike Ashley.

Le magnat britannique de la vente au détail avait désespérément envie de vendre et attend maintenant une audience d’arbitrage contre la Premier League alors qu’il cherche à relancer la prise de contrôle dirigée par l’Arabie saoudite.

Il n’y a aucune suggestion d’actes répréhensibles de la part du gouvernement britannique ou de Lord Lister dans l’affaire, ce dernier étant cité par le Mail comme disant: «Les Saoudiens étaient en colère. Nous ne faisions pas pression pour qu’ils l’achètent ou non.

«Nous les voulions [the Premier League] pour être franc et dire oui ou non, ne les laisse pas [the Saudis] balançant.

Johnson lui-même avait souligné en août que l’accord ne relevait pas du gouvernement, mais a néanmoins pris la décision d’écrire aux fans de Newcastle après son effondrement.

«Il doit y avoir une clarté sur les raisons pour lesquelles il y a eu un retard important dans la prise de décision et sur les raisons pour lesquelles le [Saudi] consortium a décidé de retirer son offre, » Johnson a déclaré à l’époque.

«J’apprécie que de nombreux fans de Newcastle espéraient que cette prise de contrôle aurait lieu et peuvent comprendre leur sentiment de déception.»

Après avoir vu leurs rêves de prise de contrôle anéantis, les supporters des Magpies qui souffrent depuis longtemps ont subi une autre saison sans intérêt avec leur équipe languissant juste au-dessus de la zone de relégation de la Premier League.

Newcastle est actuellement 17e du tableau, six points d’avance sur Fulham et avec un match en main. Ils semblent prêts à éviter la chute dans le deuxième niveau, bien que les fans aient été déconcertés par le manager Steve Bruce et les performances turgescentes de l’équipe.