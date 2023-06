Le prince héritier saoudien a menacé de faire souffrir les États-Unis pendant l’impasse pétrolière

Commentez cette histoire Commentaire

L’automne dernier, le président Biden a promis d’imposer des « conséquences » à l’Arabie saoudite pour sa décision de réduire la production de pétrole dans un contexte de prix élevés de l’énergie et d’élections imminentes aux États-Unis. En public, le gouvernement saoudien a poliment défendu ses actions via des déclarations diplomatiques. Mais en privé, le prince héritier Mohammed ben Salmane a menacé de modifier fondamentalement la relation américano-saoudienne vieille de plusieurs décennies et d’imposer des coûts économiques importants aux États-Unis s’ils ripostaient contre les coupes pétrolières, selon un document classifié obtenu par le Washington Post.

Le prince héritier a affirmé « qu’il ne traitera plus avec l’administration américaine », indique le document, promettant « des conséquences économiques majeures pour Washington ».

Huit mois plus tard, Biden n’a pas encore imposé de conséquences au pays arabe et Mohammed a continué à dialoguer avec de hauts responsables américains, comme il l’a fait avec le secrétaire d’État Antony Blinken dans la ville balnéaire saoudienne de Djeddah cette semaine.

On ne sait pas si la menace du prince héritier a été transmise directement aux responsables américains ou interceptée par écoute électronique, mais son explosion dramatique révèle la tension au cœur d’une relation longtemps fondée sur le pétrole pour la sécurité, mais évoluant rapidement à mesure que la Chine s’y intéresse de plus en plus. au Moyen-Orient et aux États-Unis évalue ses propres intérêts en tant que premier producteur mondial de pétrole.

Le document de renseignement américain a été diffusé sur la plateforme de messagerie Discord dans le cadre d’une fuite importante de documents de sécurité nationale hautement sensibles.

Un porte-parole du Conseil de sécurité nationale a déclaré « nous n’avons pas connaissance de telles menaces de la part de l’Arabie saoudite ».

« En général, ces documents ne représentent souvent qu’un instantané d’un moment dans le temps et ne peuvent pas offrir une image complète », a déclaré le responsable, s’exprimant sous couvert d’anonymat pour discuter d’une question de renseignement.

« Les États-Unis continuent de collaborer avec l’Arabie saoudite, un partenaire important dans la région, pour faire avancer nos intérêts mutuels et une vision commune d’une région plus sûre, stable et prospère, interconnectée avec le monde », a ajouté le responsable.

L’ambassade d’Arabie saoudite à Washington n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Mohammed, 37 ans, est le dirigeant de facto de l’Arabie saoudite, après que son père, le roi Salmane, l’ait nommé Premier ministre en 2022.

Biden, qui s’est engagé à faire de l’Arabie saoudite un « paria » en tant que candidat à la présidentielle, communique à peine avec le prince héritier, mais les principaux collaborateurs du président ont progressivement reconstruit des liens avec lui en espérant que les deux nations pourront travailler ensemble sur des questions urgentes, y compris une recherche de longue date. accord de paix au Yémen, un cessez-le-feu prolongé au Soudan, des défis antiterroristes et des désaccords persistants sur l’approvisionnement en pétrole.

L’amélioration des relations a déçu les défenseurs des droits de l’homme qui espéraient une rupture plus nette avec le royaume à la lumière du rôle de Mohammed dans la supervision de la guerre au Yémen et de l’évaluation de la communauté du renseignement américain selon laquelle il a ordonné le meurtre en 2018 du chroniqueur du Washington Post Jamal Khashoggi.

Mohammed nie avoir ordonné le meurtre mais a reconnu que cela s’est produit « sous ma surveillance ».

Les responsables américains affirment que la relation américano-saoudienne est trop importante pour la laisser languir étant donné le poids économique et politique de Riyad et la cour de Pékin aux partenaires américains traditionnels au Moyen-Orient.

« Ensemble, nous pouvons conduire de réels progrès pour tout notre peuple, non seulement pour relever les défis ou les crises du moment, mais pour tracer une vision positive de notre avenir commun », a déclaré Blinken lors d’une conférence de presse conjointe à Riyad jeudi aux côtés de l’Arabie saoudite. Faisal bin Farhan, ministre des Affaires étrangères.

Blinken a rencontré le prince héritier, également connu sous le nom de MBS, pendant une heure et 40 minutes mardi lors de cette visite de trois jours dans le royaume, ont indiqué des responsables américains. Les hommes ont eu une conversation « franche et ouverte » qui comprenait les efforts américains pour négocier la normalisation entre Israël et l’Arabie saoudite, le conflit au Yémen, les droits de l’homme et les combats au Soudan.

À la suite des réunions de Blinken, des divergences semblaient subsister sur les ambitions de l’Arabie saoudite de produire de l’énergie nucléaire, considérées par Washington et d’autres comme un risque potentiel de prolifération, et sur l’idée que les États-Unis ont le droit de réprimander le royaume pour son bilan en matière de droits de l’homme.

Le ministre saoudien des Affaires étrangères a noté que si Riyad accueillerait favorablement le soutien des États-Unis dans la construction de son programme nucléaire civil, « il y en a d’autres qui soumissionnent », un rappel pas si subtil que le royaume pourrait approfondir sa coopération avec la Chine à cette initiative.

Concernant les droits de l’homme, il a lancé une note provocante, affirmant que les dirigeants saoudiens « ne répondent pas à la pression ».

« Quand nous faisons quelque chose, nous le faisons dans notre propre intérêt. Et je ne pense pas que quiconque pense que la pression est utile ou utile, et donc ce n’est même pas quelque chose que nous allons envisager », a-t-il déclaré.

La visite de Blinken couronne un flux constant de réunions américaines de haut niveau dans le royaume ces derniers mois, y compris des voyages du conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan, du directeur de la CIA William J. Burns, du principal conseiller de Biden pour le Moyen-Orient Brett McGurk et de son haut responsable de la sécurité énergétique Amos. Hochstein.

La vague de réunions a semblé servir de contrepoids aux relations personnelles glaciales entre Biden et Mohammed, a déclaré David Ottaway, un spécialiste du Golfe au Wilson Center, notant que les deux dirigeants ne se sont pas parlé depuis leur rencontre à Riyad en juillet dernier.

« L’administration Biden a décidé qu’elle devait trouver comment travailler avec MBS même si Biden et lui ne se parlent toujours pas », a déclaré Ottaway.

Le pays riche en pétrole a cherché à se présenter comme un acteur mondial non amarré à Washington. Ces derniers mois, Riyad a connu une déchirure diplomatique, mettant fin aux hostilités au Yémen, rétablissant les relations avec l’ennemi juré de l’Iran, invitant le président syrien Bachar al-Assad à revenir dans la Ligue arabe après plus d’une décennie d’interdiction et mettant fin à son conflit régional. avec le Qatar.

« Riyad revient à une politique étrangère plus traditionnelle qui évite les conflits et favorise l’accommodement avec les rivaux », a déclaré Bruce Riedel, un expert du Moyen-Orient à la Brookings Institution.

Les changements spectaculaires dans la politique étrangère saoudienne surviennent alors que Washington cherche l’aide saoudienne sur certaines questions régionales. Quelques jours avant l’arrivée de Blinken, l’Arabie saoudite a annoncé qu’elle aggraverait les réductions de production de pétrole en juillet en plus d’un accord plus large de l’OPEP Plus visant à limiter l’offre de pétrole dans le but d’augmenter les prix – une décision à laquelle s’oppose l’administration Biden.

« L’administration a un grand programme pour que Blinken travaille avec les Saoudiens : maintenir le cessez-le-feu au Yémen, en obtenir un au Soudan, combattre l’Etat islamique et surtout empêcher les prix du pétrole de monter hors de contrôle », a déclaré Riedel.

Le plus difficile semble être la normalisation des relations entre l’Arabie saoudite et Israël, d’autant plus que les tensions israélo-palestiniennes s’aggravent sous le gouvernement de coalition d’extrême droite dirigé par le Premier ministre Benjamin Netanyahu.

« Biden a accordé une grande priorité à la reconnaissance publique saoudienne d’Israël. Cela est peu probable en l’absence de progrès sérieux sur le front palestinien », a déclaré Riedel. « La question palestinienne a toujours une résonance profonde dans le royaume, en particulier avec le roi Salman. »

Certaines mesures prises par le gouvernement saoudien ont plu aux responsables américains, notamment son aide à l’Ukraine annoncée lors d’une visite du ministre des Affaires étrangères à Kiev en février et son projet d’acheter une importante commande d’avions de ligne Boeing.

La relation de l’Arabie saoudite avec la Chine, que les États-Unis considèrent comme son principal concurrent économique et sécuritaire, a également été évoquée lors de la conférence de presse de Blinken à Riyad. Le haut diplomate américain a nié toute suggestion selon laquelle les États-Unis obligeraient l’Arabie saoudite à choisir entre Washington et Pékin.

Un deuxième document de renseignement américain divulgué en décembre a averti que l’Arabie saoudite prévoyait d’étendre sa « relation transactionnelle » avec la Chine en achetant des drones, des missiles balistiques, des missiles de croisière et des systèmes de surveillance de masse à Pékin. Mais les responsables américains affirment que ces avertissements étaient exagérés et ne se sont pas concrétisés.

Interrogé lors de la conférence de presse de jeudi sur les relations de son pays avec la Chine, le ministre saoudien des Affaires étrangères a insisté sur le fait qu’il ne s’agissait pas d’une menace pour le partenariat de sécurité de longue date entre l’Arabie saoudite et les États-Unis.