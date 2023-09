Le prince héritier japonais se rend au Vietnam pour marquer le 50e anniversaire des relations diplomatiques

Le prince héritier japonais Akishino, frère cadet de l’empereur Naruhito, est arrivé mercredi au Vietnam pour une visite de cinq jours marquant le 50e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays, alors que Tokyo s’efforce d’approfondir ses liens avec l’Asie du Sud-Est et d’autres pays en développement et émergents. pour relever les défis régionaux et mondiaux.

Akishino, lors d’une conférence de presse la semaine dernière, a souligné l’importance d’approfondir les relations entre le Japon et le Vietnam, soulignant leur longue histoire d’échanges culturels et économiques remontant au 16ème siècle.

« Le Japon et le Vietnam entretiennent des relations très étroites », a déclaré Akishino. « J’espère que nous pourrons contribuer dans le cadre d’un effort visant à promouvoir des relations amicales entre les deux pays. » Il a déclaré qu’il était particulièrement important que les jeunes développent une compréhension mutuelle et un respect des cultures de chacun à travers les échanges.

Au cours de leur voyage du 20 au 25 septembre, Akishino et son épouse, la princesse héritière Kiko, se rendront à Hanoï, la capitale du Vietnam, où ils visiteront le mausolée du premier président vietnamien, Hô Chi Minh, et participeront aux événements d’anniversaire, notamment en assistant à un nouvel opéra. , avant de se rendre à Hoi An, au centre du Vietnam.

Akishino a déclaré qu’il attend particulièrement avec impatience sa première visite à Hoi An, une vieille ville portuaire qui abritait une « ville japonaise » pour les commerçants japonais dans la première moitié du XVIIe siècle. Il visitera également le sanctuaire My Son situé à proximité, un site archéologique dont les origines spirituelles proviennent de l’hindouisme indien.

Il s’agit du troisième voyage d’Akishino au Vietnam après des visites précédentes en 1999 et 2012.

Akishino, spécialisé dans l’étude des poulets, a noté qu’il existe des races sauvages de poulets à différents stades de domestication en Asie du Sud-Est, y compris au Vietnam, et que leur présence, ainsi que celle des poissons-chats géants qui vivent dans le fleuve Mékong, explique en partie pourquoi il est attiré par la région.

La visite du couple intervient trois mois après la visite de l’empereur Naruhito et de son épouse Masako en Indonésie, qui préside cette année l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est, alors que l’ASEAN et le Japon célèbrent 50 ans d’amitié. Le Japon est le plus grand fournisseur d’aide publique au développement de l’Indonésie, selon le ministère japonais des Affaires étrangères.