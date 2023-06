Le prince héritier de Jordanie épouse un architecte saoudien lors d’une somptueuse cérémonie

Le prince héritier de Jordanie Hussein bin Abdullah a épousé jeudi l’architecte saoudien Rajwa Al Saif lors d’un mariage auquel ont assisté des membres de la famille royale du monde entier. La cérémonie s’est déroulée au palais Zahran du milieu du siècle dans la capitale Amman – le théâtre d’autres mariages clés du royaume hachémite, dont celui du roi Abdallah II avec la reine Rania et aussi celui de son père, feu le roi Hussein bin Talal.

Le fils aîné du roi et Al Saif, tous deux âgés de 28 ans, se sont mariés lors d’une cérémonie à laquelle ont assisté leurs familles et 140 invités, dont la première dame américaine Jill Biden et le prince et la princesse britanniques de Galles.

Le roi Abdallah II, âgé de 61 ans et sur le trône depuis 1999, a longtemps préparé son fils aîné à lui succéder, l’amenant à d’importantes visites et à des réunions, avait précédemment déclaré à l’AFP l’ancien ministre de l’Information Samih Maaytah. Le prince Hussein est devenu héritier du trône en 2009 après que son père a retiré le titre de son demi-frère Hamzah en 2004. Hamzah serait plus tard placé en résidence surveillée après avoir été accusé d’avoir tenté d’organiser un coup d’État royal en 2021 qui a envoyé des ondes de choc à travers le royal établissement.

En avril 2022, Hamzah a renoncé à son titre royal, affirmant que ses propres valeurs ne s’alignaient plus sur celles de «nos institutions». La nouvelle princesse Rajwa est née à Riyad. Elle descend de la famille Al Sudayri de Najd dans ce qui est devenu l’Arabie saoudite moderne, connue pour être étroitement liée à la famille royale saoudienne.

Cortège de mariage

Parmi les autres invités notables figuraient le roi Willem-Alexander et la reine Maxima des Pays-Bas, ainsi que le roi Philippe et la princesse héritière Elisabeth de Belgique et le prince héritier danois Frederik et la princesse héritière Mary. Les noces très attendues ont été accueillies par des célébrations à travers la Jordanie, avec des milliers de personnes se rassemblant pour assister à la procession à Amman dans des rues décorées pour l’occasion avec des photos du couple et des banderoles.

Un cortège rouge royal, réservé aux occasions spéciales, a traversé la capitale du palais de Zahran au centre au palais de Husseiniya à l’ouest. « Nous sommes certainement très heureux du mariage du prince héritier. C’est la joie de toute la Jordanie », a déclaré Sawsan Rifaia, 26 ans, vêtue d’une chemise blanche avec une photo des jeunes mariés et d’un keffieh jordanien rouge enroulé sur son foulard blanc.

La Jordanie jouit d’une relative stabilité par rapport à ses voisins du Moyen-Orient, mais a connu des manifestations ces dernières années alors qu’elle est aux prises avec des difficultés économiques. La Banque mondiale affirme que la Jordanie est lourdement endettée et fait face à un taux de chômage d’environ 23 %. Le pays dépend largement de l’aide étrangère.

Le roi jordanien dispose de pouvoirs politiques étendus dans une nation de 11 millions d’habitants, une monarchie parlementaire, et il est également le chef suprême des forces armées. Hussein a suivi les traces de son père en fréquentant l’Académie royale militaire britannique de Sandhurst, puis en étudiant l’histoire à l’Université de Georgetown à Washington.

Son épouse est née et a grandi dans l’Arabie saoudite conservatrice, mais a également fait ses études en Occident, ayant étudié l’architecture à l’Université de Syracuse à New York.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de NDTV et est générée automatiquement à partir d’un flux syndiqué.)