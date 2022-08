Le prince héritier de Dubaï fait l’éloge du responsable de la livraison de nourriture qui a retiré des briques de béton au milieu de la circulation

Le prince héritier de Dubaï, Cheikh Hamdan Bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, a salué le geste aimable d’un livreur de nourriture via les réseaux sociaux. Une vidéo virale de l’anonyme a récemment attiré l’attention du prince, le laissant ainsi complètement ému. La vidéo en question montre comment le trafic a augmenté sur une route très fréquentée en raison d’un morceau de brique bloquant le passage. Alors que les gens autour continuaient d’ignorer les briques et de détourner leurs véhicules pour se faire de la place pour avancer, un livreur est intervenu pour résoudre le problème. Lorsque les feux de circulation sont devenus rouges, il s’est rapidement dirigé vers les briques et les a jetées loin de la route. Si l’on se fie à la vidéo, les blocs de briques semblent être lourds et on voit le livreur se débattre en les soulevant et en les jetant.

C’est son acte désintéressé qui a impressionné le prince héritier de Dubaï et l’a incité à partager à nouveau le clip pour découvrir l’identité de l’homme. Le prince a écrit : « Un acte de bonté à Dubaï digne d’éloges. Quelqu’un peut-il m’indiquer cet homme ? Jetez un oeil à la vidéo ci-dessous:

Un acte de bonté à Dubaï à louer. Quelqu’un peut-il m’indiquer cet homme ? pic.twitter.com/clEIWQQe3A — Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) 31 juillet 2022

Après que la vidéo soit devenue virale sur Internet, le prince a réussi à identifier l’homme anonyme. Il s’est de nouveau rendu sur les réseaux sociaux pour le remercier publiquement de son acte aimable. Le prince a déclaré: «Le bon homme a été retrouvé. Merci Abdul Ghafoor, vous êtes unique en son genre. Nous nous rencontrerons bientôt!”

Le bonhomme a été trouvé. Merci Abdul Ghafoor, vous êtes unique en son genre. Nous nous rencontrerons bientôt! pic.twitter.com/ICtDmmfhyY — Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) 31 juillet 2022

La vidéo a reçu une réponse tonitruante sur l’application de micro-blogging. En voyant le clip, de nombreux éloges ont été adressés à Abdul. Un utilisateur a déclaré : « Je suis content de voir Hamdan Mohammed, vous louez toujours le bon travail et les bonnes personnes. Que le tout-puissant vous bénisse abondamment de bonheur, de bien-être et de bonne santé Son Altesse ».

Suis content de voir @HamdanMohammed vous louez toujours le bon travail et les bonnes personnes.

Probablement avec le numéro de vélo, @Talabat peut retracer ce grand gars et poster à mon avis.

Que le tout-puissant vous bénisse abondamment de bonheur, de bien-être et de bonne santé Son Altesse 🤲 – Padam Kafle(PK) (@padamskafle) 31 juillet 2022

Un autre utilisateur a ajouté: “C’est un homme de savoir qui respecte la route à déblayer merci monsieur bon travail.”

C’est un homme de savoir qui respecte la route à déblayer merci monsieur bon travail 👏🙌 — Mariam Jappie (@MariamJappie3) 31 juillet 2022

Un internaute a salué l’homme comme un ange et a écrit: “Cet homme est un ange, et oui doit être félicité pour son acte désintéressé envers les humains et a reçu le visa d’or le plus prestigieux si je puis dire, car c’est vraiment un acte de gentillesse et de considération.

Cet homme est un ange, et oui doit être félicité pour son acte désintéressé envers les humains et se voir décerner le visa d’or le plus prestigieux si je puis dire, car c’est vraiment un acte de gentillesse et de considération. – Dolly (@Dolly70974868) 31 juillet 2022

Un utilisateur a également félicité le prince héritier pour avoir reconnu et apprécié le geste aimable d’un citoyen ordinaire. L’utilisateur a partagé: «Un bon citoyen faisant son devoir, comme il se doit, pas de héros, ce qui est vraiment incroyable et choquant, c’est de voir quelqu’un comme Hamdan Mohammed qui, étant au plus haut niveau, ne perd pas de vue le peuple et le monde réel, c’est le vrai travail acharné, je vous félicite ».

Un bon citoyen faisant son devoir, comme il se doit, pas de héros, ce qui est vraiment incroyable et choquant de voir quelqu’un comme @HamdanMohammed qui étant au plus haut niveau n’a pas perdu de vue les gens et le monde réel, c’est le vrai travail acharné, je vous félicite – M. Nuts (@CarlosAPP7) 31 juillet 2022

La vidéo virale a recueilli plus de 12 000 likes sur Twitter.

Lisez tous les Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici