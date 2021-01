L’Arabie saoudite a accueilli les autres pays du Golfe à un sommet après avoir finalement mis fin à son embargo de trois ans contre le Qatar.

Les dirigeants ont signé mardi une déclaration dans le royaume pour marquer une nouvelle page dans les relations suite au blocus qui a profondément divisé la région.

Mohammed ben Salmane a même embrassé l’émir du Qatar, le cheikh Tamim bin Hamad al-Thani, à son arrivée au sommet.

La décision saoudienne d’ouvrir son espace aérien et ses frontières au Qatar a été la première étape majeure vers la fin de la crise diplomatique qui a commencé en 2017, alors que l’administration Trump augmentait la pression sur l’Iran.

Le prince héritier d’Arabie saoudite Mohammed ben Salmane, à droite, accueille l’émir du Qatar, le cheikh Tamim bin Hamad al-Thani, à son arrivée pour assister au sommet du Golfe mardi

La décision saoudienne d’ouvrir son espace aérien et ses frontières au Qatar a été la première étape majeure vers la fin de la crise diplomatique qui a commencé en 2017

Cette décision a été annoncée lundi soir, à la veille du rassemblement des dirigeants arabes du Golfe dans l’ancienne ville désertique d’Al-Ula en Arabie saoudite aujourd’hui.

On ne sait pas quelles concessions, le cas échéant, le Qatar a faites avant le sommet, mais un changement de ton immédiat était palpable alors que l’un des comptes Twitter de l’actualité arabe d’Al Jazeera du Qatar a partagé des photos des horizons de Riyad et d’Abou Dhabi après des années de couverture critique.

La percée diplomatique a fait suite à une dernière impulsion de l’administration Trump sortante et du Koweït pour arbitrer le différend.

Elle est également intervenue alors que l’Arabie saoudite cherche à unifier les rangs arabes avant la nouvelle administration du président élu Joe Biden, qui devrait prendre une position plus ferme envers le royaume et se réengager avec l’Iran.

Les dirigeants ont signé mardi une déclaration dans le royaume pour marquer une nouvelle page dans les relations après le blocus qui a profondément divisé la région

Le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane, qui a embrassé l’émir du Qatar à son arrivée au sommet, a déclaré que la région devait s’unir et faire face aux défis posés par les mandataires de l’Iran et ses programmes de missiles nucléaires et balistiques.

Il a déclaré que la déclaration signée par les dirigeants du Golfe et de l’Égypte «met l’accent sur la solidarité et la stabilité entre les Arabes et le Golfe et renforce la continuité de l’amitié et de la fraternité entre nos pays».

Les quatre pays qui ont conjointement boycotté le Qatar – l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, l’Égypte et Bahreïn – espéraient que leur embargo et leur blitz médiatique le feraient pression pour qu’il mette fin à ses relations étroites avec la Turquie et l’Iran.

L’Égypte et les Émirats arabes unis considèrent le soutien du Qatar et de la Turquie à des groupes islamistes comme les Frères musulmans comme une menace pour la sécurité. L’Arabie saoudite et Bahreïn sont principalement préoccupés par les relations du Qatar avec l’Iran.

Le boycott n’a pas réussi à changer la position de Doha, soutenant plutôt son jeune dirigeant au niveau national alors que la ferveur patriotique balayait le Qatar pour soutenir sa détermination.

Cela a également rapproché le Qatar de la Turquie et de l’Iran, qui se sont précipités pour soutenir l’État ultra-riche du Golfe alors qu’il faisait face à des pénuries d’approvisionnement médical et alimentaire dans les premiers jours de l’embargo.

Le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane a déclaré que la région devait s’unir et faire face aux défis posés par les mandataires de l’Iran

Si la décision saoudienne de mettre fin à son embargo marque une étape importante dans le règlement du différend, la voie vers la réconciliation est loin d’être garantie. Le fossé entre Abu Dhabi et Doha a été le plus profond, les Emirats Arabes Unis et le Qatar ayant de fortes chances idéologiques.

Le ministre des Affaires étrangères des Émirats arabes unis, Anwar Gargash, a tweeté lundi soir que son pays souhaitait restaurer l’unité du Golfe, mais a averti: « Nous avons encore du travail à faire ».

La présence du cheikh Tamim bin Hamad Al Thani du Qatar au sommet a marqué la première fois qu’il a assisté à la réunion du Conseil de coopération du Golfe en Arabie saoudite depuis le début du boycott. Il y a envoyé un envoyé aux deux derniers sommets.

Cette année, le ministre égyptien des Affaires étrangères a également assisté à la réunion du conseil des six nations, qui comprend l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Koweït, Oman et le Qatar. La réunion était présidée par le prince héritier saoudien plutôt que par son père, le roi Salman.