Le prince héritier appelle le Premier ministre israélien sur les pourparlers nucléaires en Iran

DUBAI, Émirats arabes unis (AP) – Le prince héritier de Bahreïn s’est entretenu jeudi avec le Premier ministre israélien du retour aux négociations nucléaires avec l’Iran, a rapporté l’agence de presse officielle de Bahreïn, alors que l’administration américaine tente de relancer l’accord nucléaire en lambeaux de 2015.

Le prince héritier de Bahreïn Salman bin Hamad Al Khalifa, également Premier ministre du pays, a souligné au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu «l’importance de la participation des pays de la région à toute négociation sur le dossier nucléaire iranien» pour soutenir «la sécurité et la stabilité dans la région, »Selon l’agence de presse officielle de Bahreïn.

Cette déclaration marque la première réponse d’un dirigeant arabe du Golfe à l’annonce du président Joe Biden au début du mois qu’il cherchait à revenir aux négociations nucléaires avec l’Iran. Il y a près de trois ans, l’ancien président Donald Trump a abandonné l’accord historique et a réimposé des sanctions sévères contre l’Iran. Son retrait a été bien accueilli par les pays du Golfe et Israël, les ennemis de l’Iran dans la région qui sont les plus directement menacés et fermement opposés à l’accord.

Les cheikhs du golfe Persique, ainsi qu’Israël, ont été exclus des dernières négociations nucléaires et restent très sceptiques quant aux intentions de l’Iran. Ils ont indiqué qu’ils ne seraient ouverts à un accord que s’il incluait des limites sur les activités non nucléaires de l’Iran, y compris le développement de missiles et le soutien aux groupes rebelles et aux milices au Moyen-Orient. L’une des principales raisons invoquées par Trump pour se retirer de l’accord sur le nucléaire était qu’il ne réglait pas ces problèmes.

Dans l’appel de jeudi, le prince héritier de Bahreïn a exhorté à ce que toute négociation nucléaire avec l’Iran «inclue des questions plus larges», sans donner de détails.

La lecture d’Israël n’a fait aucune mention de la sensibilisation de Washington à Téhéran. Il a seulement dit que le prince héritier avait réitéré son invitation à Netanyahu de se rendre à Bahreïn une fois que la pandémie le permettrait et que le royaume était intéressé à investir conjointement avec d’autres pays dans une usine de production de vaccins prévue pour être située en Israël.

À la suite des Émirats arabes unis, le royaume insulaire de Bahreïn a normalisé ses relations avec Israël l’automne dernier, un accord forgé par inimitié mutuelle envers l’Iran.