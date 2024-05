Le prince Heinrich XIII est jugé pour un prétendu complot de coup d’État de Reichsburger

BERLIN — Un prince héréditaire et chef présumé d’un complot visant à renverser par la violence le gouvernement allemand a été jugé mardi aux côtés de huit autres suspects à Francfort. Heinrich XIII, prince de Reuss, et ses prétendus co-conspirateurs sont accusé avec préparation d’un acte de trahison et appartenance ou soutien à une organisation terroriste. Même s’il était peu probable qu’un tel coup d’État réussisse, les autorités allemandes ont estimé que les conspirateurs étaient suffisamment avancés dans leur planification et suffisamment financés et armés pour constituer une menace légitime de terrorisme.