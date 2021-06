Le prince Harry vu pour la première fois depuis son retour au Royaume-Uni alors qu’il se prépare pour l’épreuve de force de Wills

Le PRINCE Harry a été photographié aujourd’hui pour la première fois depuis son retour au Royaume-Uni un jour avant de rencontrer le prince William pour une confrontation.

Le duc de Sussex, 36 ans, s’est isolé à Frogmore Cottage avant le dévoilement demain de la statue de la princesse Diana.

🔵 Lisez notre blog en direct sur Meghan et Harry pour les dernières mises à jour

Le prince Harry a été photographié pour la première fois depuis son retour au Royaume-Uni

Le prince Harry s’est envolé tôt pour la Grande-Bretagne pour être «l’invité surprise» d’une soirée caritative secrète aujourd’hui Crédit : Getty

Mais il a atterri à Londres vendredi pour pouvoir quitter sa quarantaine 24 heures plus tôt et assister à une soirée caritative en tant qu’invité « surprise ».

Le royal a été photographié en train d’arriver à l’événement à Kew Gardens à Londres aujourd’hui.

Une source a déclaré: «Les organisateurs ont déplacé le ciel et la terre pour que cela se produise. Il a été soigneusement chorégraphié.

« C’est un jour extrêmement important pour lui et les organisateurs veulent qu’il soit le plus réussi possible.

Harry a été déchu de ses parrainages militaires et royaux lorsqu’il s’est retiré de ses fonctions royales pour s’installer aux États-Unis.

Mais lui et sa femme Meghan, 39 ans, ont gardé leurs liens privés avec des associations caritatives.

La reine a retiré les parrainages royaux et les titres militaires honorifiques de Harry dans le cadre de l’accord final du Megxit en février

Le duc de Sussex, 36 ans, s’isole à Frogmore Cottage avant le dévoilement demain de la statue de la princesse Diana

La reine a retiré les parrainages royaux et les titres militaires honorifiques de Harry en vertu de l’accord final du Megxit en février.

Un porte-parole du couple a déclaré à l’époque: « Comme en témoigne leur travail au cours de l’année écoulée, le duc et la duchesse de Sussex restent attachés à leur devoir et à leur service au Royaume-Uni et dans le monde.

« [They] ont offert leur soutien continu aux organisations qu’ils ont représentées, quel que soit leur rôle officiel. »