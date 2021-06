Le prince Harry ‘voulait être dans l’émission de James Corden pendant des ANNÉES

JAMES Corden a révélé que le prince Harry voulait être dans son émission depuis des années et a même contacté l’hôte pour lui demander s’il pouvait apparaître.

Le duc de Sussex a haussé les sourcils lorsqu’il a rappé la chanson thème du Fresh Prince of Bel-Air lors du Late Late Show en février alors qu’il rejoignait la star de la télévision pour une visite en bus à impériale de Los Angeles.

James Corden a déclaré que Harry avait proposé de « faire quelque chose » dans son émission CBS pendant des années Crédit : BackGrid

Le prince Harry a rappé la chanson thème du Fresh Prince of Bel Air aux côtés de James Corden lors du Late Late Show Crédit: The Late Show

Harry, 36 ans, a également parlé de quitter la vie royale lors d’une conversation, insistant sur le fait que lui et Meghan Markle « ne se sont jamais éloignés » de la famille royale.

Maintenant, Corden et le producteur exécutif Ben Winston ont révélé que c’était le royal qui les avait contactés pour enregistrer An Afternoon With Prince Harry & James Corden – qui a été abandonné sans promotion préalable.

S’exprimant lors d’un panel virtuel lors d’un événement FYC, RuPaul a demandé à Corden comment il avait rencontré Harry pour la première fois, rapporte le Hollywood Reporter.

« Il fut un temps à Londres, si vous sortiez assez longtemps et que vous finissiez par boire assez longtemps, vous croiserez probablement le prince Harry de temps en temps », a-t-il plaisanté.

Il a ajouté qu’il avait « toujours très, très aimé » Harry, et a même fait une performance de 10 minutes lors de son mariage en 2018.

Le comédien de 42 ans a déclaré que depuis lors, Harry avait proposé de « faire quelque chose » dans son émission CBS à plusieurs reprises.

Harry, selon Corden, a finalement tendu la main après avoir déménagé en Californie avec Meghan et son fils Archie.

Le producteur Ben Winston a déclaré: « Il a dit: » Nous sortons du verrouillage, je suis à LA, pensez-vous que nous devrions planifier quelque chose d’amusant pour presque remonter le moral de tout le monde d’une certaine manière.

Harry et Corden se sont affrontés sur un parcours d’obstacles Crédit : le Late Show

Corden a servi du thé à Harry lors de la visite de l’arrêt de bus de LA Crédit: The Late Show

« Et puis, évidemment, dès que vous dites quelque chose comme ça à nous et à notre équipe, notre cerveau devient fou. »

Corden a filmé avec Harry plus tôt cette année, et lors d’une visite à la maison qui figurait dans la sitcom des années 1990 Le prince frais de Bel-Air, le duc a rappé la célèbre chanson thème du prince de Bel-Air – qui a été interprétée à l’origine par Will Smith.

Et Corden lui a servi le thé de l’après-midi tout en désignant les maisons de célébrités, y compris ce qu’il a prétendu être celles de la star de Friends David Schwimmer et de l’acteur de Die Hard Bruce Willis.

Le couple a également discuté de la vie de famille de Harry après son déménagement dramatique aux États-Unis l’année dernière.

Interrogé par Corden sur la façon dont il voit sa vie après le verrouillage, Harry, 36 ans, a déclaré: « Ma vie sera toujours consacrée au service public et Meghan y a souscrit. »

Sur la décision de s’éloigner de la famille royale, il a déclaré qu’elle « ne s’éloignait jamais, elle reculait plutôt que de démissionner ».

Harry a dit qu’il devait déménager sa famille mais a insisté: « Je ne partirai jamais, je contribuerai toujours.

Le couple vidéo appelé Meghan Markle lors de l’interview Crédit : le Late Show

« Ma vie, c’est le service public. »

Interrogé sur ses premières relations avec Meghan, qu’ils ont appelée par vidéo pendant l’interview, il a déclaré: « Nous avons passé énormément de temps à nous deux.

« Il n’y avait pas de distractions, et c’était génial, c’était une chose incroyable.

« Nous sommes passés de zéro à 60 au cours des deux premiers mois. »

Ailleurs dans le chat, Harry a révélé que le premier mot de son fils « hystérique » Archie était « crocodile » et la reine a donné un gaufrier à l’enfant d’un an pour Noël.

À la fin de l’interview, le prince Harry et Corden se sont également affrontés sur un parcours d’obstacles.

Pendant ce temps, Corden a déclaré que Harry était toujours heureux et plaisant – malgré les affirmations selon lesquelles le mariage l’avait changé.

La star de la télévision a déclaré qu’il pensait que Harry traversait une période difficile après avoir quitté ses fonctions royales.

Mais il a admis qu’il n’avait pas fréquenté le duc à Los Angeles depuis qu’il avait déménagé en Californie avec sa femme Meghan l’année dernière.

Interrogé sur la décision de Harry de quitter le Royaume-Uni, Corden a déclaré à l’animateur de radio américain Howard Stern : « Je ne peux pas imaginer que tout soit facile.

« Mais je ne pense pas qu’une personne dans une telle position dans sa vie soit facile. Je ne lui en ai jamais vraiment parlé en profondeur.