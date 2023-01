Le prince Harry voulait abandonner ses mémoires après avoir visité le Royaume-Uni pour le jubilé de platine de la reine

Le prince Harry voulait tuer ses mémoires explosives après avoir visité le Royaume-Uni pour le jubilé de platine de la reine.

On prétend qu’Harry, 38 ans, a été informé qu’il n’y aurait “pas de retour en arrière” si la biographie de Spare était publiée du vivant de sa grand-mère, la reine Elizabeth.

Le prince Harry voulait tuer ses mémoires explosives après avoir visité le Royaume-Uni pour le jubilé de platine de la reine Crédit : Getty

On a dit à Harry qu’il n’y aurait «pas de retour en arrière» si la biographie de Spare était publiée du vivant de sa grand-mère, la reine Elizabeth Crédit : AP

L’équipe de l’éditeur Penguin Random House travaillant sur le projet aurait dit : « Il l’a tiré.

“Il ne veut pas le faire”.

Une source qui a travaillé sur le titre a déclaré au Times : « Le livre était prêt à être lu, mais après avoir rendu visite à sa grand-mère, il a eu des doutes.

« C’était une journée si sombre.

“Tout le monde avait travaillé si dur sur ce projet dans le plus grand secret – et dans l’espoir que cela se révélerait être l’un des livres les plus importants et les plus historiques que nous aurions jamais pu publier.

“Et puis, juste après le dernier voyage d’Harry à Londres, le patron est entré et a dit ‘Il a réussi. Il ne veut pas le faire.

“Je ne peux pas vous dire que c’est une opération énorme et coûteuse de préparer un livre comme celui-ci et toutes les personnes impliquées ont été dévastées.”

La décision de ne pas publier a été prise deux semaines après la visite de Harry et Meghan à Londres pour les célébrations du jubilé.

La source a révélé: «La rumeur était que lors de la visite, il lui avait été précisé que s’il publiait alors que la reine était encore en vie, il n’y aurait pas de retour en arrière.

“De toute évidence, tout a changé avec la mort du monarque en septembre.”

La source a également affirmé que le livre devait être traduit de l’anglais américain vers la langue britannique.

Ils ont expliqué: “C’était extraordinaire, un membre de la famille royale décrivant tout comme” génial “et utilisant une phraséologie comme” Nous nous étions mis dans une situation difficile “.

“Nous avons dû parcourir tout le manuscrit pour donner l’impression qu’il était réellement anglais.”

Spare est une écriture fantôme de l’écrivain primé JR Moehringer.

Il s’ouvre sur le récit des funérailles de Diana Princes of Wales en septembre 1997, Harry décrivant ce qu’il ressentait en marchant derrière le chariot à canon qui portait le cercueil de sa mère.

La source a ajouté: “Spare est un mémoire étoffé qui fournit le contexte historique de tous ses sentiments.

« Il a le sentiment d’avoir grandi dans une institution fermée et dysfonctionnelle qu’il tient au moins en partie responsable de la mort de sa mère.

“Il est très difficile de ne pas être d’accord, il a un cas.”

Le duc aurait signé un contrat de quatre livres de 20 millions de livres sterling avec Penguin Random House en 2021.