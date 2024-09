Le prince Harry vit dans la peur et la paranoïa à propos de la vie de Meghan Markle

Le prince Harry a été submergé par les craintes concernant sa femme Meghan Markle et les dangers qui l’entourent en tant que belle-famille du palais de Buckingham.

Des informations sur tout cela ont été partagées par une source interne bien placée au sein du cercle royal.

Selon un rapport de D’ACCORD Selon cette source interne, « Harry est effrayé et pense que la seule personne qui peut faire quelque chose à ce sujet est son père. »

Et en raison de ces craintes et de ces inquiétudes, « Harry est déterminé à protéger sa propre famille à tout prix. »

Cette révélation intervient quelques mois après qu’un autre initié ait donné le point de vue de Meghan sur tout le fiasco du procès médiatique.

Selon eux, Meghan « soutient Harry à 100 %, mais elle aimerait qu’il laisse tomber ces poursuites judiciaires, soit heureux et vive l’instant présent ».

En fin de compte, « elle veut qu’il soit libéré de tout cela, mais elle sait aussi qu’à cause de tout ce qu’il a traversé et de son amour pour [her and their children]il ne peut pas. Elle veut qu’il vive dans un monde où il ne soit pas accablé par ce fardeau.