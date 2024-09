Le prince Harry visite un magasin de tatouage haut de gamme à New York avec l’équipe de sécurité

Le prince Harry a visité un magasin de tatouage haut de gamme dans le Lower East Side lors de son voyage dans la Big Apple plus tôt cette semaine, laissant les spectateurs se demander si le royal rebelle envisageait de se procurer de l’encre.

Le duc d’Essex s’est rendu à East Side Ink, un atelier de personnalisation fréquenté par des stars et des stars, dans un SUV noir avec son équipe de sécurité mercredi après-midi, révèlent des séquences vidéo.

Vêtu d’une chemise à col vert mousse et à manches retroussées, le prince Harry est brièvement entré dans le salon de tatouage, où des célébrités telles que Robert Downey Jr. et Scarlett Johansson ont obtenu de l’encre.

Le prince Harry a visité le magasin de tatouage East Side Ink de Big Apple avec son équipe de sécurité. ©PageSix.com

Même si des sources ont déclaré Page sixle prince de la fête de 40 ans s’est seulement arrêté au salon pour filmer un segment lors d’une cascade pour un projet à venir – et n’a pas été tatoué – la direction du magasin était restée muette.

« Je ne peux rien confirmer ou infirmer », a déclaré le propriétaire du magasin Josh Lord au Post. « Nous traitons tous nos clients comme s’ils étaient royaux, car pour nous, ils le sont. Nous respectons toujours leur vie privée.

Des membres de son équipe de sécurité ainsi qu’un officier de la police de New York, qui était affecté à son détachement, ont été vus introduisant le royal à l’intérieur du magasin et se rassemblant brièvement à l’intersection de Rivington Avenue et d’Orchard Street, des sources ont déclaré à Page Six.

Lord a déclaré qu’il n’avait aucun problème avec la visite du royal controversé dans sa boutique.

« D’après tout ce que j’ai vu [in the media] il a l’air d’être un gars phénoménal. Personnellement, je n’ai jamais dit un mauvais mot à son sujet. Bonne chance à lui et à toutes ses entreprises », a-t-il déclaré.

Le royal s’était rendu à Big Apple pour « faire avancer un certain nombre de ses mécénats et initiatives philanthropiques » dans la ville.

Il a reçu du personnel de sécurité supplémentaire après que lui et sa femme, Meghan Markle, aient eu une poursuite en voiture presque « catastrophique » avec des paparazzi à New York en mai 2023.

Ces dernières années, des stars comme Rihanna, Scarlett Johansson, Chris Evans, Jeremy Renner et Bruce Willis se sont fait tatouer au salon de tatouage.

« Nous sommes une boutique de renommée internationale. Nous existons depuis longtemps », a déclaré Lord.