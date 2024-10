Le prince Harry visite le petit royaume montagneux du Lesotho, où il est surnommé « le guerrier » – World News

Gouvernement du Lesotho via AP Sur cette photo fournie par le gouvernement du Lesotho, le prince Harry de Grande-Bretagne, à gauche, serre la main du Premier ministre du Lesotho, Sam Matekane, le mercredi 2 octobre 2024.

Prince Harry visite le petit royaume montagnard de Lesothooù il a cofondé une association caritative pour la jeunesse en 2006 en l’honneur de sa défunte mère, la princesse Diana.

Le duc de Sussex a commencé sa visite mardi en rencontrant des jeunes et en partageant ses expériences autour d’un feu de camp en soirée. Il devait avoir un événement privé mercredi.

Harry, qui a eu 40 ans le mois dernierdoit également se rendre à Johannesburg, en Afrique du Sud voisine, lors d’un voyage de quatre jours en Afrique australe, son premier dans la région depuis cinq ans. Son épouse, Meghan Markle, et ses enfants Archie et Lilibet n’ont pas voyagé avec lui.

Harry a co-fondé l’association caritative Sentebale avec le Prince Seeiso du Lesotho dans un premier temps pour aider les jeunes touchés par le VIH/SIDA. Elle travaille au Lesotho et au Botswana et est devenue une organisation qui soutient les enfants et les jeunes confrontés à divers défis liés à la santé, aux inégalités et au climat.

Sentebale signifie « ne m’oublie pas » en langue sesotho, et les princes l’ont créé en mémoire de leurs deux défuntes mères.

« Nous construisons une force de jeunes défenseurs et lorsqu’ils auront les moyens d’utiliser leur voix, la force de leur impact sera immense. » Harry » a dit aux jeunes et aux autres personnes liées à son organisme de bienfaisance rassemblés autour du feu de camp. « Vous ne réalisez peut-être pas toujours à quel point votre influence est importante, mais si elle change ne serait-ce que la vie d’une seule personne, cela en vaut la peine. »

La soirée s’est déroulée dans un centre pour enfants financé par Sentebale, dans le village historique de Thaba Bosiu, qui était autrefois la capitale du Lesotho.

Le prince Seeiso, 58 ans, a appelé Harry son jeune frère et a rappelé à tout le monde qu’Harry possédait un titre africain que Seeiso lui avait déjà conféré. Seeiso a déclaré qu’Harry était également connu comme « le guerrier » au Lesotho.

Harry, qui était habillé de façon décontractée avec une doudoune et un pantalon sombre, sourit au compliment.

Le prince britannique a également rendu une visite de courtoisie au Premier ministre du Lesotho, Sam Matekane, qui a déclaré : « Le Lesotho sera toujours une deuxième maison pour le prince Harry, et nous lui serons éternellement reconnaissants pour son dévouement. »

Le Lesotho célèbre vendredi son Jour de l’Indépendance et marque également cette année le 200e anniversaire de la fondation du pays. Les liens de Harry avec le Lesotho, une nation de 2,3 millions d’habitants entièrement entourée par l’Afrique du Sud, ont commencé lorsqu’il s’y est rendu après avoir quitté l’école et a travaillé avec des enfants orphelins.