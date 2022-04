Le prince Harry veut utiliser un médiateur pour régler une relation « difficile » avec le prince William, selon un expert royal

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le prince Harry veut réparer sa relation avec son frère le prince William avec l’aide d’un médiateur.

L’affirmation a été faite par Kathie Nicholl, correspondante royale de Vanity Fair et auteur à succès.

« Harry, m’a-t-on dit, a peut-être suggéré qu’ils pourraient trouver une sorte de médiateur […] faire des progrès », a déclaré l’expert royal Divertissement ce soir le lundi. « C’est quelque chose qu’il avait suggéré à son père. Il a dit très clairement qu’il voulait arranger les choses. Il veut que les choses s’améliorent. »

Harry et son épouse, Meghan Markle, ont rendu visite en privé à la reine Elizabeth II jeudi avant de lancer les Jeux Invictus de 2022 aux Pays-Bas. Pendant ce temps, plusieurs utilisateurs d’Instagram et de Twitter à Courchevel, en France, ont repéré William et sa femme Kate Middleton dans une station de ski de luxe avec leurs enfants.

MEGHAN MARKLE ET LE PRINCE HARRY EMBAUCHENT L’ANCIEN OBAMA, GARDE DU CORPS DE BUSH : RAPPORT

Selon Nicholl, Harry veut retourner dans son pays natal en juin pour les célébrations du jubilé de platine de la reine. Le duc de Sussex espère améliorer ses relations avec son frère, qui est deuxième sur le trône britannique, d’ici là.

« Je pense que, peut-être, cette suggestion d’un médiateur est probablement moins la relation avec son père parce que son père est ouvert à vouloir régler les choses », a expliqué Nicholl au point de vente. « J’imagine que cela a plus à voir avec son frère. J’imagine que l’idée de vouloir un médiateur a probablement plus à voir avec lui et William. Sa relation, vraiment, est un peu à la croisée des chemins. On nous a dit pour plusieurs mois maintenant qu’ils ne sont pas proches pour le moment. »

« Cela a été très, très difficile », a ajouté Nicholl.

L’absence de William lors de la visite du duc de Sussex au Royaume-Uni a soulevé quelques sourcils. Cependant, Nicholl ne pense pas que cela ait été « délibérément mis en scène comme ça ».

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

« Je pense que William et Kate ont une période de vacances limitée », a-t-elle déclaré. « A Pâques, ils voulaient emmener les enfants skier. Je pense que ce qui n’était pas clair, c’est qu’une fois le voyage de Harry confirmé, et que tout allait de l’avant, William n’allait pas changer ses plans de vacances pour revenir ou couper écourter ses vacances pour voir son frère. »

« … Lorsque William a organisé une fête ici l’année dernière pour remercier ceux qui avaient participé à la statue de Diana, il n’a pas réellement invité Harry à cela », a poursuivi Nicholl. « Il ne lui a pas demandé de revenir des États-Unis pour cela, donc je pense que c’est une indication de la tension et de la difficulté de cette relation, et c’est peut-être pourquoi Harry a suggéré à son père qu’ils pourraient avoir besoin de quelque chose d’un médiateur dans tout cela parce que c’est une relation collante ici. Celui qui est beaucoup plus difficile à remettre sur une voie égale est William et Harry.

Nicholl a déclaré au point de vente qu’Harry était très impatient de revoir sa famille au Royaume-Uni. Il voulait notamment voir sa grand-mère, 95 ans, et le prince Charles, 73 ans.

« … Il avait très envie de voir sa grand-mère, il avait très envie de voir son père, et il espère que ces discussions seront le début d’un dégel dans ce qui, jusqu’à présent, a été une relation très glaciale », a déclaré Nicholl. « … Harry a rencontré son père et Camilla. Il a maintenant eu une réunion privée avec lui, Meghan et la reine. »

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Pourtant, Nicholl a souligné que les Sussex devront prouver au reste de la famille royale qu’on peut leur faire confiance, surtout après avoir accordé une interview télévisée à Oprah Winfrey en 2021 qui a été vue par près de 50 millions de personnes dans le monde.

« … La reine espère que cela aura été un brise-glace, et ce sera la première de plusieurs réunions et voyages en Angleterre à venir », a déclaré Nicholl.

La visite du duc et de la duchesse de Sussex au Royaume-Uni est la première depuis qu’ils ont démissionné en tant que membres supérieurs de la famille royale en 2020.

Des rumeurs d’une prétendue querelle royale ont été révélées en 2019, lorsque Nicholl a affirmé que depuis que Markle, 40 ans, et Harry, 37 ans, avaient annoncé leurs fiançailles en 2017, William, 39 ans, s’inquiétait de plus en plus pour son frère et sa romance éclair avec l’actrice américaine. .

LE PRINCE WILLIAM ET KATE MIDDLETON SONT « SUBMERGÉS DE REMORDS » APRÈS UNE TOURNÉE TENDUE DANS LES CARAÏBES, DIT UNE SOURCE

« William était très préoccupé par le fait que la relation ait évolué si rapidement », a déclaré Nicholl dans le documentaire TLC « Kate V. Meghan: Princesses at War? » « Et étant proche de Harry, vous savez, probablement la seule personne assez proche pour dire à Harry : ‘Ça semble aller vite. Tu es sûr ?’ Et je pense que ce qui signifiait des conseils fraternels bien intentionnés a juste agacé Harry.

« Harry est extrêmement protecteur envers Meghan », a poursuivi Nicholl. « Il a vu cela comme une critique, il a interprété cela comme si son frère n’était pas vraiment derrière ce mariage, cette union. Et je ne pense pas que les choses se soient bien passées depuis. »

Harry a fait allusion à une rupture présumée avec son frère aîné dans le documentaire 2019 d’ITV « Harry & Meghan: An African Journey ».

« Une partie de ce rôle et une partie de ce travail, cette famille, étant sous la pression qu’elle subit, il se passe inévitablement des choses », avait-il déclaré à l’époque. « Mais écoutez, nous sommes frères, nous serons toujours frères. Nous sommes certainement sur des chemins différents en ce moment, mais je serai toujours là pour lui et je sais qu’il sera toujours là pour moi. »

LE PRINCE HARRY ET MEGHAN MARKLE FONT LA PREMIÈRE APPARITION PUBLIQUE EN EUROPE DEPUIS LE RETOUR EN TANT QUE SENIOR ROYALS

Lors de la révélation avec Winfrey, 68 ans, Harry a révélé que « la relation est l’espace pour le moment ».

Il a ajouté, « et le temps guérit toutes choses, espérons-le. »

Le couple a également affirmé qu’il y avait « des conversations et des inquiétudes » concernant la couleur de peau de leur enfant alors à naître, Archie. Cependant, ils n’ont pas nommé la personne qui a fait ces remarques. Harry a précisé plus tard que ses grands-parents, la reine et le duc d’Édimbourg, n’avaient pas fait le commentaire.

Dans sa déclaration publiée après la diffusion de l’interview, Buckingham Palace a déclaré que la famille était « attristée » d’apprendre les difficultés du couple et a noté que les allégations concernant la race étaient « préoccupantes », mais a ajouté que « certains souvenirs peuvent varier ».

ARCHIE, LE FILS DU PRINCE HARRY ET DE MEGHAN MARKLE, AVAIT PRESQUE UN NOM DIFFÉRENT

William a ensuite suivi avec une réponse personnelle. Il a assuré aux journalistes lors d’un événement que la famille royale n’était « vraiment pas une famille raciste ». William et Harry se sont brièvement réunis en juillet pour dévoiler une statue en l’honneur de leur défunte mère, la princesse Diana.

Le duc et la duchesse de Sussex résident en Californie avec leurs deux enfants. Les Jeux Invictus se terminent vendredi.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.