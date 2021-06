Le prince Harry veut que son « PROPRE journaliste à l’événement commémoratif de Diana après sa rupture avec William à propos de Meghan ait révélé »

Le PRINCE Harry veut avoir son propre journaliste lors du dévoilement d’une statue dédiée à sa défunte mère la princesse Diana, affirme-t-on.

Le duc aurait un journaliste amical à ses côtés – au milieu des affirmations selon lesquelles le fossé apparent entre lui et son frère William ne s’est approfondi que ces derniers mois.

Le couple doit se rendre au palais de Kensington à Londres le 1er juillet – leur première rencontre depuis les funérailles de Philip en avril.

Mais leurs retrouvailles risquent d’être glaciales, même s’ils ont demandé une trêve pour l’important mémorial.

Et les relations se sont encore tendues après qu’un auteur royal a prétendu que William avait divisé les ménages des frères parce qu’il ne pouvait plus supporter d’être avec Harry et Meghan.

Il vient comme :

Maintenant, le Mail on Sunday affirme que Harry sera accompagné d’un journaliste trié sur le volet pour le jour après que lui et la duchesse eurent critiqué la presse britannique.

Ne souhaitant pas laisser le dévoilement de la statue au palais de Kensington à la «rotation royale» officielle des journalistes, ils devraient désormais «nommer» au moins un écrivain agréé pour travailler à leurs côtés.

Il est entendu que le jour de la commémoration, les princes quitteront ensemble le palais de Kensington, se rendront à la statue puis prononceront leurs propres discours.

Des sources disent qu’il n’y a pas eu de réconciliation depuis que Harry et sa femme Meghan ont saccagé la famille royale dans leur interview explosive d’Oprah Winfrey en mars.

En effet, on prétend qu’ils sont plus éloignés que jamais.

Une source a déclaré : « Harry et William n’ont communiqué que par SMS depuis les funérailles du duc d’Édimbourg.

« Il n’y a pas eu de discussions personnelles ou de discussions appropriées, juste un échange très bref et minimal de messages texte.

« La relation est toujours très tendue et rien n’indique encore qu’il y aura une sorte de rapprochement de si tôt. »

Et un proche du comité de planification de la statue a déclaré : « Les garçons sortiront ensemble par respect pour leur mère, mais il n’y a pas eu de réconciliation.

« Charles laissera les garçons s’en occuper.

« Harry devra se mettre en quarantaine pendant au moins cinq jours lorsqu’il atterrira en Angleterre, très probablement à Frogmore Cottage à Windsor.

« Charles a clairement fait savoir qu’il ne sera pas là au-delà de cela parce qu’il se rend en Écosse. Il n’y a pas de rendez-vous prévu.

Pendant ce temps, le livre de l’auteur Robert Lacey Battle of Brothers: William, Harry and the Inside Story of a Family in Tumult a révélé que William « est devenu fou » à la suite d’affirmations pénibles que Meghan a intimidé des assistants du palais.

Il aurait ensuite affronté son jeune frère dans une crise « féroce et amère ».

Les initiés du palais disent qu’un « dossier de détresse » a été assemblé dans l’intimidation présumée.

William aurait été « instantanément furieux » contre les allégations.

Les Sussex ont nié à plusieurs reprises les allégations d’intimidation et disent qu’elles ont été diffamées.

Selon un ami de William, le prince a appelé Harry à l’automne 2018. Harry se serait « enflammé pour défendre furieusement sa femme » avant de claquer le téléphone.

C’est alors, selon le livre, que « William est allé lui parler personnellement ».

Le livre dit que leur rencontre a été « féroce et amère » avec William « blessé et trahi », dit le copain.

Et il a ajouté: « Il avait considéré que son travail était de veiller sur Harry, mais c’était le moment où la protection devait cesser. »

La dispute a éclaté lorsque le chef des communications du palais de Kensington, Jason Knauf, a envoyé un courrier électronique au secrétaire privé de William, affirmant que Meghan maltraitait le personnel.

Les employés du palais avaient déjà inventé le hashtag « demi-blague » #freeHarry lorsque Knauf a jugé important de soulever les allégations.

Ailleurs dans le livre, il est allégué que William a estimé que Meghan suivait un « agenda » pendant son séjour dans la famille royale et prévoyait de retourner aux États-Unis, emmenant Harry avec elle.

Le livre affirme que Kate s’était « méfiée de Meghan depuis le début ».

Des sources royales nient cela.