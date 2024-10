Le prince Harry veut désespérément fuir son image actuelle

Le prince Harry a apparemment pris son envol après sa disgrâce, et de nombreux experts estiment que cela signifie son second avènement.

L’initié a fait toutes ces affirmations et aveux dans l’une de ses plus récentes interviews avec spiceend.

Selon notre source, les nouvelles tournées solo du prince « donnent définitivement l’impression qu’il améliore son jeu pour consolider sa position d’acteur sérieux sur la scène internationale ».

« Il a toujours désespérément voulu être pris au sérieux et les gens que je connais disent que sa disgrâce l’aura vraiment touché », ont-ils également ajouté.

En ce qui concerne Meghan et la raison pour laquelle elle n’a assisté à aucun de ces événements avec son mari, il a été révélé : « Il y a peut-être une bonne raison pour laquelle elle ne peut pas laisser les enfants, mais elle n’est jamais allée au Lesotho et cela me surprend. c’est comme une deuxième maison [to Harry] », plus la « famille royale là-bas est comme sa deuxième famille », a également ajouté l’initié avant de signer.