Le prince Harry trollé après avoir révélé qu’il avait un “pénis gelé” au mariage de William-Kate

L’une des révélations (moins importantes) faites par le prince Harry dans ses mémoires “Spare” inclut le fait qu’il a eu un pénis gelé lors du mariage de son frère le prince William et de Kate Middleton. Il a dit qu’il en souffrait après une expédition au pôle Nord en 2011, a rapporté Page Six. La marche arctique était à des fins caritatives et a permis de recueillir 2 millions de livres sterling pour la marche avec les blessés. Il a été rejoint par quatre anciens militaires blessés en Afghanistan et la glace fissurée avait retardé leur vol.

Harry a dit que son “Pa” était très sympathique à propos de ses oreilles et de ses joues gelées. Il a ajouté qu’il ne voulait pas en dire trop sur son pénis, mais il a mentionné qu’il avait découvert qu’il était également gelé après son retour à la maison. Twitter est néanmoins appeler l’alerte TMI.

“En tant que personne qui a eu un pénis gelé lors de PLUSIEURS mariages, j’espère que cela pourra ouvrir une conversation plus large. Merci Prince Harry”, a plaisanté un utilisateur de Twitter. “Tout ce que j’ai appris sur le pénis gelé du prince Harry, je l’ai appris contre ma volonté”, a déclaré un autre. “Le prince Harry ne verra pas vos tweets farceurs mais vos amis qui ont assisté au mariage de leur frère/héritier du trône britannique avec un pénis gelé le verront”, lit-on dans un tweet.

Le prince Harry ne verra pas vos tweets humoristiques mais vos amis qui ont assisté au mariage de leur frère/héritier du trône britannique avec un pénis gelé verront— Jamie Jones (@JamieDMJ) 6 janvier 2023

Vous êtes né, puis vous mourez et il y a un changement climatique apocalyptique – mais quelque part au milieu, vous apprenez que le prince Harry avait un pénis gelé – Natasha (@natashalip) 6 janvier 2023

Pensez-y, il y a 24 heures, vous et moi ne savions rien de la bite coupée et gelée du prince Harry. Ça te fait réfléchir.— Aya (@AyaReina) 6 janvier 2023

Je n’ai jamais pensé que je devrais écrire que je m’en fiche et que je ne veux pas lire sur le pénis gelé d’un prince ! #PrinceHarry #Épargnez-nous— Adelsexpertin (@Adelsexpertin) 5 janvier 2023

en tant que personne qui a eu un pénis gelé lors de PLUSIEURS mariages, j’espère que cela pourra ouvrir une conversation plus large. Merci Prince Harry https://t.co/MFPi66lNhz– Mack (@Bigmackhubbell) 6 janvier 2023

Harry a également fait plusieurs autres révélations sur des sujets allant de son service militaire en Afghanistan lorsqu’il a tué 25 personnes, à ses relations personnelles et à la perte de sa virginité.

