Le prince Harry traverse une « période difficile » pour accueillir Meghan Markle

Le prince Harry se sentirait seul à l’approche des fêtes de fin d’année.

Le duc de Sussex, qui doit passer son sixième Noël loin de la famille royale, restera forcément aux États-Unis.

L’ancienne correspondante royale Emily Andrews a écrit dans Woman : « Le prince Harry souhaite passer les vacances de Noël au Royaume-Uni avec sa femme et ses enfants – mais Meghan veut rester aux États-Unis.

« C’est une période difficile pour Harry : il n’a pas passé Noël ici depuis six ans et on pourrait lui pardonner de se sentir plutôt seul et séparé de ses proches de Windsor. »

Emily a ajouté : « Tous les membres de la famille royale se réuniront à Sandringham en décembre, et on me dit que tous les cousins, comme Eugénie, Beatrice, Zara et Peter Phillips, ont tous hâte de s’amuser. »

Le prince Harry a quitté la famille royale en 2020 aux côtés de son épouse Meghan Markle et de son fils, le prince Archie. Le couple a ensuite accusé la famille royale de faire preuve de racisme envers leur fils et a publiquement partagé ses griefs à la télévision. Harry et Meghan vivent désormais en Californie, où ils ont également accueilli leur fille, la princesse Lilibet.