Le prince Harry surprend des enfants malades aux WellChild Awards quelques heures avant l’épreuve de force de Wills

Le PRINCE Harry était l’invité surprise des WellChild Awards cet après-midi, peut révéler The Sun.

L’apparition de Harry aux WellChild Awards intervient quelques heures seulement avant qu’il ne rencontre son frère et sœur en guerre, le prince William, 39 ans, lors du dévoilement de la statue de la princesse Diana à Londres.

Le prince Harry était l’invité surprise des WellChild Awards cet après-midi Crédit : Getty

Harry, 36 ans, a atterri à Londres vendredi pour s’assurer qu’il pourrait assister à la cérémonie étoilée dans le cadre du programme Test to Release de cinq jours du gouvernement.

L’événement, qui célèbre les jeunes inspirants vivant avec des maladies graves et ceux qui font un effort supplémentaire tout en prenant soin d’eux, était initialement prévu pour septembre.

Cependant, les organisateurs ont modifié la date pour permettre à Harry, qui est le patron de WellChild depuis 2007, d’y assister après avoir appris qu’il serait au Royaume-Uni.

La cérémonie a eu lieu à Kew Gardens cet après-midi avec Harry au premier plan.

Sa participation à la soirée caritative survient quelques heures seulement avant ses retrouvailles avec le prince William Crédit : Getty

Une source a déclaré: « WellChild est une organisation caritative qui est très proche du cœur de Harry et les organisateurs ont remué ciel et terre pour que cela se produise.

« Sa présence a été gardée secrète et ce fut un moment incroyable quand il a surpris les personnes présentes.

« Harry s’est assuré de passer du temps à parler au plus grand nombre d’enfants et de leurs familles possible – ainsi qu’aux soignants qui étaient présents à la cérémonie.

« C’était un énorme succès et ça n’aurait pas pu mieux se passer. »

Le Sun a précédemment révélé à quel point Harry était «furieux» de perdre ses parrainages royaux et ses titres militaires après avoir quitté ses fonctions royales.

Harry, avec Meghan Markle, à gauche, et la reine, à droite, est mécène de WellChild depuis 2007 Crédit : Getty – Piscine

Il a ensuite riposté à une déclaration du palais, affirmant qu’il garderait ses parrainages privés.

Dans une déclaration à l’époque, Harry et son épouse, Meghan Markle, 39 ans, ont déclaré: « Comme en témoigne leur travail au cours de l’année écoulée, le duc et la duchesse de Sussex restent attachés à leur devoir et à leur service au Royaume-Uni et dans le monde, et ont offert leur soutien continu aux organisations qu’ils ont représentées, quel que soit leur rôle officiel.

« Nous pouvons tous vivre une vie de service. Le service est universel.

Il est entendu que Harry veut garder ses parrainages privés en hommage à sa mère qui a mené une œuvre caritative pionnière de son vivant.

Harry et Meghan lors de leur interview explosive avec Oprah Winfrey Crédit : Reuters

La princesse Diana était liée à plus de 100 bonnes causes – un héritage que Harry et William ont voulu perpétuer.

Le dévoilement de sa statue aura lieu jeudi lors d’une cérémonie privée.

À la suite de l’interview explosive de Harry et Meghan avec Oprah, les proches de la reine ont affirmé qu’elle était «déçue» par leurs affirmations – y compris une suggestion qu’un membre de la famille royale avait fait une remarque sur la couleur du teint de leur fils Archie avant sa naissance.

Harry est arrivé au Royaume-Uni au début de la semaine dernière pour s’assurer qu’il pourrait assister à l’événement WellChild Crédit : Getty

Harry a eu des entretiens privés avec le prince William et son épouse Kate pour « purifier l’air » face à face à son retour au Royaume-Uni pour les funérailles du prince Phillip en avril.

C’était la première fois qu’Harry voyait sa famille depuis l’interview explosive diffusée dans le monde entier.

Des initiés ont raconté au Sun à l’époque comment le trio avait parlé pendant deux heures.

Harry a ensuite retrouvé sa famille au service funèbre, regardé par des millions de personnes.

Peu de temps après son retour en Amérique pour être avec Meghan, qui était enceinte à l’époque.

Elle a donné naissance plus tôt ce mois-ci à une fille, Lilibet.

Le nom du tot a cependant conduit à d’autres disputes, après que des proches de la reine ont nié que le couple lui avait dit qu’ils utiliseraient son surnom familial pour le surnom de leur fille.