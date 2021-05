Le prince Harry sur les conseils de Meghan Markle pour rechercher une thérapie, consommation de drogue passée

Alerte spoiler: ce qui suit contient des détails de la série sur la santé mentale « The Me You Can’t See », maintenant diffusée sur Apple TV +.

Le prince Harry dans sa nouvelle série « The Me You Can’t See », produit aux côtés d’Oprah Winfrey, partage les détails de ses problèmes de santé mentale. Il révèle qu’il est déclenché par Londres, où sa mère, la princesse Diana, est décédée, et dans le passé, il s’est appuyé sur la drogue et l’alcool pour faire face. Il a également partagé que c’était sa femme Meghan qui l’avait poussé à commencer une thérapie.

Le duc de Sussex et le célèbre animateur de talk-shows sont les producteurs exécutifs de la série en cinq parties Apple TV + et discutent de leurs propres expériences tout au long des épisodes. La série comprend également des articles de style magazine d’actualités qui présentent des célébrités comme Lady Gaga, Glenn Close et le fils du défunt comique Robin Williams, défenseur de la santé mentale Zak Williams.

Dans le deuxième épisode de la série, Harry dit qu’il savait que s’il n’allait pas chez un thérapeute, il perdrait Meghan, avec qui il a épousé en 2018.

«Quand elle a dit: ‘Je pense que tu as besoin de voir quelqu’un’, c’était en réaction à une dispute que nous avions,» se souvient Harry. « Et dans cet argument, sans le savoir, je suis revenu à Harry, 12 ans, » l’âge qu’il avait lorsque sa mère, la princesse Diana, est décédée des suites d’un accident de voiture à Paris en 1997.

Dans la première de l’émission, Harry dit qu’il était furieux des circonstances de la mort de sa mère et « du fait qu’il n’y avait pas du tout de justice. » «Les mêmes personnes qui l’ont poursuivie dans le tunnel l’ont photographiée mourant sur la banquette arrière de cette voiture», dit-il.

Le royal de 36 ans a fait face en ne pensant pas ou en ne parlant pas de sa mère, car il ne voyait pas l’intérêt s’il ne pouvait pas changer le passé. Mais en vieillissant, il était «juste partout mentalement».

Harry parle de crises de panique et d’anxiété sévère. Il décrit les années 28 à 32 comme «une période de cauchemar dans ma vie».

Harry a dit qu’il s’appuyait sur l’alcool et les drogues pour atténuer la douleur.

«J’étais prêt à boire, j’étais prêt à prendre de la drogue, j’étais prêt à essayer de faire les choses qui me faisaient moins sentir ce que je ressentais», dit-il.

Lentement, Harry commença à prendre note de sa consommation excessive du week-end. «Je me retrouvais à boire non pas parce que j’aimais ça, mais parce que j’essayais de masquer quelque chose», dit-il.

Dans les docu-séries, Harry montre aux téléspectateurs l’expérience de l’utilisation de la thérapie EMDR pour remédier à l’inconfort qu’il ressent lorsqu’il se rend à Londres, ce qui lui rappelle la perte de sa mère. Harry dit qu’il se sent nerveux, tendu et creusé. Il pense être «traqué», «impuissant» et comme «il n’y a pas d’échappatoire».

Harry dit qu’aborder son traumatisme était essentiel à la fois pour son propre bien-être et pour la santé de sa relation avec sa femme, la duchesse de Sussex.

«L’une des plus grandes leçons que j’ai jamais apprises dans la vie est que vous devez parfois revenir en arrière et faire face à des situations vraiment inconfortables et être capable de les traiter afin de pouvoir guérir», dit-il.

Dans l’épisode 2, Harry revisite la soirée que lui et Meghan a passée au Royal Albert Hall de Londres, peu de temps après que sa femme, alors enceinte de leur premier enfant, ait partagé qu’elle avait des pensées suicidaires. (La duchesse a parlé pour la première fois de ses idées suicidaires lors de la rencontre du couple avec Oprah, diffusée sur CBS en mars.)

Harry s’est senti « désolé pour (Meghan), mais je suis aussi très en colère contre moi-même parce que nous sommes coincés dans cette situation. J’avais honte que ça se soit détérioré. J’avais honte d’aller dans ma famille, car, pour être honnête avec toi, comme beaucoup d’autres personnes de mon âge avec lesquelles je pense, je sais que je ne vais pas obtenir de ma famille ce dont j’ai besoin. »

La peur de perdre Meghan et d’élever Archie seul a pesé lourd dans sa décision de faire sa sortie royale.

«C’était l’une des principales raisons de partir, de se sentir pris au piège et de se sentir contrôlé par la peur à la fois par les médias et par le système lui-même, ce qui n’a jamais encouragé à parler de ce type de traumatisme», dit-il. « Mais certainement maintenant je ne serai jamais intimidé dans le silence. »

