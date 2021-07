Le prince Harry suit les traces de sa mère en écrivant un mémoire, déclare le coach vocal de la princesse Diana

Le PRINCE Harry accomplit l’héritage de sa mère en écrivant un mémoire, déclare le coach vocal de la princesse Diana.

Stewart Pearce, un proche confident de Diana dans ses dernières années, a déclaré que la défunte princesse aurait continué à écrire son propre livre si sa vie n’avait pas été écourtée.

Le prince Harry écrit un livre sur son passage dans la famille royale Crédit : AP

La princesse Diana a déjà été invitée à s’asseoir avec la reine du talk-show Oprah Winfrey Crédit : BackGrid

Et il révèle que la princesse – décédée dans un accident de voiture en août 1997 – a même eu la chance de s’asseoir avec la reine du talk-show Oprah Winfrey avant sa mort.

Pearce, 68 ans, dit que Harry partage des traits similaires à sa mère dans son désir intrépide de liberté et une « impétuosité » qui se fait souvent au détriment de sa propre sécurité personnelle.

Pearce a déclaré: «La vie et le but de Diana étaient engagés dans une transparence totale, et je suis donc sûr qu’elle aurait écrit son autobiographie pleine de toutes les nombreuses choses qu’elle a apprises de ses expériences au sein de la famille royale et au-delà.

« Diana aimait écrire de la correspondance personnelle, ce qui pour elle ajoutait une touche personnelle, ajoutait de l’amour aux personnes qu’elle aimait. »

Pearce pense que la récente interview explosive d’Harry avec Oprah – remplie de révélations sur l’expérience royale de son épouse et de Meghan – reflète la tristement célèbre rencontre de Diana avec Martin Bashir.

Diana tenait à dire sa vérité après avoir vécu pendant 14 ans sous le mantra « ne jamais se plaindre, ne jamais expliquer ».

Et lorsqu’elle a parlé à Bashir en 1995, ses commentaires ont choqué le monde.

Ce que fait Harry va plus loin et ne révèle pas seulement ce qui s’est passé, mais fournit des informations causales sur les raisons pour lesquelles la trahison a eu lieu. Stewart Pearce

Tout comme son fils des années plus tard, Pearce souligne que Diana a refusé de se taire.

« Au cours de l’interview de Martin Bashir, elle a dit qu’elle n’irait pas tranquillement, ‘Je me battrai jusqu’au bout parce que je crois que j’ai un rôle à remplir’, a-t-il déclaré, ajoutant: « Ce qui suggère la divulgation publique de la trahison, de la perfidie et de la malhonnêteté . «

Pearce, qui a donné à Diana des cours privés de voix et de présence au cours des deux années précédant sa mort, a déclaré que les offres avaient afflué à l’époque.

« Elle recevait des offres à gauche, à droite et au centre, et en effet l’une d’entre elles a été proposée par le bureau d’Oprah », a-t-il déclaré que « absolument et incontestablement » Diana était également prête à écrire un mémoire.

Pearce dit que Diana, comme son fils, ne se serait engagée à tout dire que lorsque le moment était venu et qu’elle sentait que le plus grand impact pouvait être fait pour la charité.

Il est entendu que le duc de Sussex a reçu une énorme avance de 14,5 millions de livres sterling pour ses prochains mémoires.

Cependant, malgré le paiement important, Harry fera don des bénéfices de son livre à une œuvre caritative, selon l’éditeur Penguin Random House.

Pearce, qui a écrit un livre sur la princesse de Galles intitulé » Diana, la voix du changement « , affirme que les similitudes entre la royale et son fils sont incroyables.

» SURPRENANT POUR BEAUCOUP DE GENS «

Il dit que Diana, comme Harry, voulait que les membres de la famille royale aient une compréhension des insécurités émotionnelles et de la détresse des gens et apprennent un peu de compassion.

Et il dit que Harry, 36 ans, a également hérité de la bravoure de sa mère en ce sens qu’il est tout à fait prêt à faire face aux conséquences de raconter sa propre histoire.

Il a déclaré: « Je pense que ce que Diana faisait était de fournir de la transparence sur ce qu’elle vivait à ce moment-là, ce qui a choqué le monde, vous savez qu’il y avait trois personnes dans ce mariage, et les changements qu’elle essayait d’apporter à la monarchie, ce qui est en effet quelque chose qu’elle a vraiment fait à la fois quand elle était en vie et aussi maintenant quand elle est dans la mort.

« Ce que fait Harry va plus loin et ne révèle pas seulement ce qui s’est passé, mais fournit des informations causales sur les raisons pour lesquelles la trahison a eu lieu. »

Pearce pense que le livre de Harry choquera beaucoup avec sa version émotionnelle et factuelle de la vie royale, mais il sera également thérapeutique pour le duc.

L’ancien coach vocal de la princesse Diana et proche confident Stewart Pearce Crédit : Samjhana Lune

Meghan Markle et le prince Harry lors des Endeavour Fund Awards à Londres Crédit : AP

«Cela va être surprenant pour beaucoup de gens… parce que le point de vue d’Harry ne sera pas à travers l’objectif que tout le monde utilise.

« L’objectif qu’il utilisera dépend beaucoup de la dimension du processus thérapeutique qu’il a traversé. »

Pearce pense que le cœur de ce dont Harry discutera dans son livre sera son départ de la famille royale et le stress qu’il a vécu en tant que garçon de 12 ans lorsque sa mère est décédée en 1997.