Le prince Harry subit une double humiliation car un musicien ne le reconnaît pas avant que sa femme ne confonde le duc avec William

Le prince Harry a subi une double humiliation lors d’une apparition solo en Californie.

Le duc de Sussex a assisté seul au concert caritatif annuel One805Live! après que Meghan Markle se soit retirée à la dernière minute pour cause de maladie.

Le prince Harry et Meghan Markle continueront de passer du temps séparés alors que le duc de Sussex travaille à New York et à Londres.

Le prince Harry s’apprête à se lancer dans une série d’apparitions en solo à New York cette semaine.

Getty

La famille royale a côtoyé des invités de marque, dont la reine Mathilde de Belgique et le Premier ministre belge Alexander De Croo, lors de ce dîner fastueux.

Des représentants de Suède, de Colombie, du Zimbabwe, de Géorgie, du Canada, d’Islande et du Brésil étaient également présents, ainsi que l’acteur Forest Whitaker.

Ce dîner marque le début d’une série d’engagements d’une semaine pour la famille royale dans la Grosse Pomme.

Un porte-parole du duc a présenté son programme à venir, déclarant : « Pendant la semaine de haut niveau de l’Assemblée générale des Nations Unies et la semaine du climat à New York, le prince Harry, duc de Sussex, sera en ville pour promouvoir un certain nombre de ses mécénats et initiatives philanthropiques. »