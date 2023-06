Le prince Harry s’ouvre sur les affirmations selon lesquelles le roi Charles n’est pas son vrai père

Le prince Harry a récemment abordé la rumeur de longue date selon laquelle le roi Charles III n’est pas son vrai père, ajoutant que cette affirmation lui avait causé une grande douleur au fil des ans. Lors d’un témoignage devant le tribunal le 6 juin, le duc de Sussex a déclaré qu’il craignait que les journalistes tabloïdes britanniques ne veuillent prouver que son père était le major James Hewitt afin qu’il puisse être « évincé » de la famille royale,Nnouvelle semaine signalé.

Notamment, le duc de Sussex poursuit Mirror Group Newspapers pour avoir prétendument utilisé des méthodes contraires à l’éthique, telles que le piratage téléphonique, pour obtenir des informations afin de produire des dizaines d’articles de presse sur lui. L’un d’eux était un article publié en 2002 dansLe Personnestitré: » Comploter pour voler l’ADN de Harry. »

Le prince Harry a noté que plusieurs journaux avaient rapporté une rumeur selon laquelle son père biologique était James Hewitt après que sa mère ait admis avoir eu une liaison avec lui.

Dans la déclaration du témoin, le prince Harry a réitéré la fausse nature des rumeurs, citant le fait que la liaison de sa mère avec James Hewitt n’a commencé que des années après sa naissance.

« Peu importe que ma mère n’ait rencontré le major Hewitt que longtemps après ma naissance, l’histoire était tout simplement trop belle pour être abandonnée », a-t-il déclaré dans la déclaration écrite.

» A l’époque, quand j’avais 18 ans et que j’avais perdu ma mère [Princess Diana] à peine six ans plus tôt, des histoires comme celle-ci me semblaient très dommageables et très réelles », a déclaré Harry.

»Ils étaient blessants, méchants et cruels. J’ai toujours été laissé s’interroger sur les motifs derrière les histoires. Les journaux tenaient-ils à semer le doute dans l’esprit du public pour que je sois évincé de la famille royale ? », a-t-il ajouté.

Notamment, le prince Harry avait également abordé la rumeur dans ses mémoires ‘De rechange’. Il a mentionné que le roi Charles faisait souvent des blagues cruelles et pas drôles sur le fait de ne pas être son père biologique.

« Papa aimait raconter des histoires, et c’était l’une des meilleures de son répertoire. Il finissait toujours par une bouffée de philosophie… Qui sait si je suis vraiment le prince de Galles ? Qui sait si je suis même votre vrai père ? » Harry a écrit dans un extrait de ses mémoires publié le 10 janvier.

Il a poursuivi: « Il riait et riait, même si c’était une blague remarquablement pas drôle, étant donné la rumeur qui circulait à ce moment-là selon laquelle mon vrai père était l’un des anciens amants de maman: le major James Hewitt. L’une des causes de cette rumeur était les cheveux roux flamboyants du major Hewitt, mais une autre cause était le sadisme. Les lecteurs de tabloïds étaient ravis à l’idée que le plus jeune enfant du prince Charles n’était pas l’enfant du prince Charles.

Selon le Indépendant, M. Hewitt, ancien officier de cavalerie de l’armée britannique, a eu une liaison célèbre avec la mère du prince Harry, la princesse Diana, au milieu des années 90. L’affaire a duré cinq ans, de 1986 à 1991, et a eu lieu alors qu’elle était encore mariée au roi Charles. Le prince Harry est né en 1984, 2 ans avant de rencontrer M. Hewitt.

En 2017, M. Hewitt avait également fustigé de telles rumeursen disant simplement, »Non, je ne le suis pas. »