Le prince Emanuele Filiberto de Savoie estime que le prince Harry « souffre » après sa sortie royale.

Le duc de Sussex, fils cadet du roi Charles III, et son épouse Meghan Markle se sont mariés en 2018 au château de Windsor. Malgré un mariage de conte de fées qui faisait allusion à un bonheur pour toujours, le couple a démissionné en tant que membres de la famille royale en 2020. À l’époque, ils ont cité ce qu’ils ont décrit comme les intrusions insupportables et les attitudes racistes des tabloïds britanniques.

La fureur de Harry contre les médias s’est accumulée pendant des années. Il blâme une presse trop agressive pour la mort de sa mère, la princesse Diana. La princesse de Galles est décédée en 1997 des suites d’un accident de voiture à Paris. À l’époque, l’homme de 36 ans était poursuivi par des paparazzi. Harry, 38 ans, a également accusé les médias de harceler Markle, 41 ans, une ancienne actrice américaine.

« Je n’aime pas critiquer », a déclaré Filiberto à Fox News Digital. « Et vous savez, ils ont fait leur choix. Harry est un jeune homme très intelligent. Il a beaucoup souffert [from] l’attention des médias quand il était jeune. Puis, quand sa mère est morte, peut-être qu’à un certain moment il a voulu vivre une autre vie, et il est parti avec sa femme… en Amérique. »

« Je me suis senti un peu triste quand je l’ai vu arriver seul au couronnement du roi Charles… parce qu’il est toujours le fils du roi d’Angleterre », a expliqué le joueur de 50 ans. « [But] Je pense que les affaires privées doivent rester privées dans les familles. »

Le couple a exprimé ses griefs depuis son déménagement en Californie. En 2021, ils se sont assis pour une interview de deux heures avec Oprah Winfrey qui a été vue par près de 50 millions de personnes dans le monde. Cette année-là, Harry a également parlé de ses difficultés à être aux yeux du public pour les docu-séries Apple TV + « The Me You Can’t See », qui l’ont montré lors d’une séance de thérapie.

Fin 2022, le duc et la duchesse de Sussex ont lancé une docu-série Netflix en six parties qui détaillait leurs expériences ayant conduit à leur décision de prendre du recul en tant que membres de la famille royale. Et en janvier de cette année, les mémoires explosives de Harry « Spare » ont été publiées. Le livre exposait des détails profondément personnels sur Harry et la famille royale, souvent avec des détails qui fronçaient les sourcils.

Récemment, Harry était à la Haute Cour de Londres. Il poursuit l’éditeur du Daily Mirror pour avoir prétendument utilisé des techniques illégales « à l’échelle industrielle » pour faire la une des journaux sur sa vie. L’affaire contre Mirror Group est la première des nombreuses poursuites intentées par le prince contre les médias à être jugées. C’est l’un des trois éditeurs qui, selon lui, l’ont espionné illégalement pour des articles sur la famille royale.

On pense que Harry a séjourné au Frogmore Cottage, l’ancienne maison britannique du couple. En mars, un porte-parole du couple a confirmé qu’on leur avait demandé de quitter la résidence.

Auparavant, Harry avait assisté au couronnement de son père le 6 mai. Cependant, il s’est rendu à l’aéroport quelques heures seulement après la cérémonie et est immédiatement retourné aux États-Unis. Le voyage transatlantique est un voyage de plus de 5 400 milles, soit environ 11 heures de vol sans escale.

Plusieurs jours après, un représentant du couple a déclaré qu’ils avaient été poursuivis par des photographes dans une « poursuite en voiture presque catastrophique » dans les rues de New York. Le duc et la duchesse, ainsi que la mère de Markle, Doria Ragland, étaient à Manhattan pour les Ms. Foundation Awards.

Les photographes impliqués ont confirmé avoir suivi le couple sur des kilomètres sur une longue période, mais l’ont décrit comme une affaire à basse vitesse. Une agence photo a affirmé plus tard que ce sont les agents de sécurité du couple qui ont agi de manière imprudente.

Le maire de New York, Eric Adams, a qualifié les paparazzis qui les pourchassaient d' »imprudents et d’irresponsables ». La police a déclaré que la poursuite était relativement courte et n’avait entraîné aucun blessé, aucune collision ou arrestation et ne justifiait aucune enquête plus approfondie. Le chauffeur de taxi qui les a conduits depuis le poste de police a déclaré qu’il avait immédiatement reconnu ses passagers et que les paparazzi « nous suivaient tout le temps », bien qu’il ait dit qu’il n’appellerait pas cela une poursuite.

Filiberto a déclaré que même si Harry avait peut-être souhaité rompre avec les contraintes de la vie royale, cela devait lui peser lourdement d’être isolé de la seule éducation qu’il ait jamais connue.

« Je suis sûr qu’il souffre beaucoup de ce qui se passe », a déclaré Filiberto. « … Tu as grandi pour être comme ça. Mais tu sais, c’est [their] choix et que Dieu les bénisse. Et j’espère qu’ils auront une vie merveilleuse. »

Filiberto peut se rapporter au parcours du couple en essayant de trouver son chemin en tant que membres de la famille royale sans travail. Au cours des 20 dernières années, il a tenté de convaincre un public italien sceptique, fermement opposé à une monarchie, en s’essayant au show business, a rapporté le New York Times.

Selon le point de vente, Filiberto a remporté « Dancing With the Stars » en Italie, a presque remporté son concours de chant avec une chanson qu’il a écrite et est apparu dans une émission de télé-réalité où il a essayé des professions normales, a rapporté le point de vente. Il a noté qu’il a également été juge vedette dans une émission de talents, a été le visage d’olives marinées et est même apparu dans une publicité pour une cigarette électronique.

En 2021, Deadline a rapporté que Filiberto s’était associé au cinéaste chinois Yi Zhou pour un biopic de sa grand-mère, la reine Marie-José.

Ses activités ne se limitaient pas à la télévision. Il a également lancé un food truck de pâtes fraîches dans le sud de la Californie, qui a conduit à un restaurant à Westwood.

Il est marié à l’actrice française Clotilde Courau depuis 2003. Ils partagent deux filles.

« Je sais ce que c’est que de faire partie d’une famille royale, d’avoir ce sang qui est en vous », a-t-il déclaré. « … Je suis la dernière personne à essayer de juger les gens parce que j’ai aussi fait des choses qui étaient complètement en dehors, disons, du protocole… Je voulais me présenter au peuple italien. Alors j’ai fait de la télévision… J’accepte tout le monde et le la seule chose que je souhaite c’est le bonheur [for the Duke and Duchess of Sussex] afin qu’ils puissent [raise] leurs enfants dans une autre vie. Et à la fin, nous verrons qui avait raison et qui n’avait pas raison. Mais je pense que nous ne devrions pas critiquer une décision, et nous ne devrions pas critiquer l’autre décision. »

Filiberto a noté qu’il admirait beaucoup le père de Harry, le roi Charles III.

« J’ai eu le plaisir de rencontrer le roi Charles à plusieurs reprises », a-t-il déclaré. « Je pense que c’est un homme merveilleux d’abord qu’un roi. C’est un homme qui parlait de [the environment] bien plus avant que tout le monde n’en parle… C’est un artiste. Et je pense que tout cela combiné fera de lui un roi fantastique. Et je le soutiens totalement. Il fait déjà un travail incroyable. »

Filiberto a admis que c’était le roi qui l’avait inspiré pour faire son dernier mouvement. Le prince a confirmé à Fox News Digital qu’il prévoyait de renoncer à sa prétention au trône pour sa fille, la princesse Vittoria. La jeune femme de 19 ans, qui étudie actuellement les sciences politiques et l’histoire de l’art au Royaume-Uni, est également un mannequin avec plus de 85 000 abonnés sur Instagram.

« Je pense que le roi Charles aurait été un roi fantastique il y a encore 20 ans avec des idées modernes, de nouvelles idées », a déclaré Filiberto. « La reine était merveilleuse… et elle a fait un travail incroyable. Mais il aurait aussi été un roi incroyable [sooner]. Je veux donner à ma fille… l’opportunité de montrer ce qu’elle sait faire avant un certain âge. »

Charles, 74 ans, est devenu roi à la mort de sa mère, la reine Elizabeth II. Le monarque au règne le plus long de Grande-Bretagne est décédé en septembre à l’âge de 96 ans.

Samedi, Charles a célébré son premier Trooping the Colour au Royaume-Uni en tant que monarque régnant. Selon certaines informations, le duc et la duchesse de Sussex n’ont pas été invités. On pense qu’ils sont restés à Montecito, en Californie, où ils résident avec leurs deux jeunes enfants.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.