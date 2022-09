Le PRINCE Harry a dénoncé son interdiction d’uniforme après avoir appris qu’il ne pouvait pas porter de tenue militaire pendant le deuil de la reine.

Le porte-parole du duc de Sussex a insisté sur le fait que sa “décennie de service militaire n’est pas déterminée par l’uniforme qu’il porte”.

Le prince Harry a dénoncé son interdiction d’uniforme Crédit : Reuters

Harry a été déchu de ses rôles militaires honorifiques après le Megxit Crédit : Getty – Contributeur

Et ils ont confirmé qu’il porterait plutôt un costume du matin lors d’événements en l’honneur de sa grand-mère la reine.

Le porte-parole a déclaré: «Le prince Harry portera un costume du matin lors des événements en l’honneur de sa grand-mère.

“Sa décennie de service militaire n’est pas déterminée par l’uniforme qu’il porte et nous demandons respectueusement que l’accent reste mis sur la vie et l’héritage de Sa Majesté la reine Elizabeth II.”

Seuls les membres de la famille royale qui travaillent peuvent s’habiller en uniforme lors des cérémonies pour pleurer la reine, ce qui signifie que le prince Andrew a également dû porter un costume.

Il s’est démarqué hier alors qu’il était le seul parmi ses frères et sœurs à ne pas être en uniforme alors qu’ils marchaient derrière le cercueil de leur mère à Édimbourg.

Mais le duc d’York a été autorisé à porter son uniforme lorsqu’il monte la garde du cercueil de la reine à Westminster Hall mercredi.

L’exception a été faite comme une “marque spéciale de respect” pour la reine.

Il devrait rejoindre ses frères et sœurs, le roi Charles, la princesse Anne et le prince Edward, pour la traditionnelle veillée des princes.

Ils ont également célébré la cérémonie hier soir à la cathédrale St Giles et le prince Andrew était en costume.

Hier, le prince Harry a offert une branche d’olivier en hommage à la reine alors qu’il honorait son père dans son rôle de roi.

La relation du couple est glaciale depuis que le duc de Sussex a quitté le Royaume-Uni pour les États-Unis.

Harry a également fait l’éloge de sa grand-mère comme sa “boussole” dans un hommage touchant.

Il a écrit: “En célébrant la vie de ma grand-mère, Sa Majesté la Reine – et en pleurant sa perte – nous nous souvenons tous de la boussole qu’elle a été pour tant de personnes dans son engagement envers le service et le devoir.

“Elle était admirée et respectée dans le monde entier. Sa grâce et sa dignité inébranlables sont restées vraies tout au long de sa vie et maintenant son héritage éternel.

“Faisons écho aux paroles qu’elle a prononcées après le décès de son mari, le prince Philip, des paroles qui peuvent désormais nous réconforter tous : “La vie, bien sûr, consiste en des séparations finales ainsi qu’en des premières rencontres.”

“Mamie, bien que cette dernière séparation nous apporte une grande tristesse, je suis éternellement reconnaissant pour toutes nos premières rencontres – depuis mes premiers souvenirs d’enfance avec vous, jusqu’à vous rencontrer pour la première fois en tant que commandant en chef, jusqu’au premier moment vous avez rencontré ma femme chérie et étreint vos arrière-petits-enfants bien-aimés.

“Je chéris ces moments partagés avec vous, et les nombreux autres moments spéciaux entre les deux.

“Tu nous manques déjà beaucoup, pas seulement à nous, mais au monde entier.

“Et en ce qui concerne les premières réunions, nous honorons maintenant mon père dans son nouveau rôle de roi Charles III.

“Merci pour votre engagement envers le service. Merci pour vos conseils avisés. Merci pour votre sourire contagieux.

“Nous aussi, nous sourions en sachant que vous et grand-père êtes réunis maintenant, et tous les deux ensemble en paix.”