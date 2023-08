Le prince Harry snobé par les téléspectateurs lors du vote pour les National Television Awards après avoir été largué par Spotify

Les efforts du PRINCE Harry pour percer dans le monde de la télévision ont échoué auprès du public britannique.

L’ancien Royal a quitté The Firm en janvier 2020 pour une nouvelle vie en Amérique, réalisant des émissions de télévision et des podcasts avec sa femme Meghan, duchesse de Sussex.

Les efforts du prince Harry pour percer dans le monde de la télévision ont échoué auprès du public britannique

Le camouflet de la NTA survient après que Spotify a supprimé le podcast Archétypes de Harry et Meghan

Mais les téléspectateurs au Royaume-Uni ne pensent pas beaucoup à son travail sur le petit écran – préférant plutôt l’ancien ennemi de Meghan, Piers Morgan.

Les docu-séries choc Harry & Meghan, pour Netflix, n’ont même pas réussi à figurer sur la longue liste des National Television Awards de cette année.

Mais Harry était en lice pour la catégorie Interview télévisée pour sa rencontre en solo avec le journaliste Tom Bradby, intitulée Harry : L’interview.

Mais il a été révélé aujourd’hui que l’émission spéciale unique de 95 minutes pour ITV n’avait pas été retenue.

Au lieu de cela, les téléspectateurs ont voté pour The Graham Norton Show, Louis Theroux Interviews… et The Chris & Rosie Ramsey Show – tous les trois sur la BBC – ainsi que Piers Morgan Uncensored de Talk TV.

Piers a déjà remporté une série de gongs pour son émission, notamment pour son révélateur avec Cristiano Ronaldo qui a déclenché la série d’événements qui l’ont vu quitter Manchester United.

C’est le dernier coup dur pour Harry et Meghan après que Spotify ait supprimé leur podcast Archétypes.

Le couple dit avoir conclu un « accord mutuel » pour mettre fin au contrat de 18 millions de livres sterling de leur société Archewell avec le géant des médias après une série.

Bill Simmons, de Spotify, a décrit Meghan et Harry comme des « putains d’escrocs ».

Le processus de vote NTA commence par une longue liste basée sur les cotes d’écoute de BARB.

Les téléspectateurs votent ensuite pour choisir qui fait la liste restreinte, puis qui remporte la couronne.