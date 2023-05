Le prince Harry snobé par la famille royale alors que Meghan Markle se promène avec des amis

Meghan Markle a été aperçue lors d’une randonnée à Montecito dimanche après avoir sauté le week-end du couronnement du roi Charles.

Markle, 41 ans, a été rejoint par des amis Markus Anderson et Heather Dorak lors de la randonnée. Le prince Harry et les enfants du couple, le prince Archie et la princesse Lilibet, n’étaient pas avec eux.

L’actrice de « Suits » portait un débardeur noir associé à des leggings noirs pour la sortie. Markle a en outre accessoirisé avec un chapeau, un bandana et des lunettes de soleil. Bien qu’elle ait sauté les festivités royales, Markle a honoré feu la princesse Diana en portant sa montre pour la randonnée.

La duchesse de Sussex porte la montre Cartier presque tous les jours, selon Page Six. Markle portait également un bracelet de tennis en diamants, qui aurait été offert à Diana par Charles pendant leur mariage. Deux diamants du bracelet ont été utilisés pour créer la bague de fiançailles de Markle.

Alors que Markle était en Californie, le prince Harry a assisté seul samedi à la cérémonie de couronnement de son père.

Cependant, il a rapidement quitté Londres après la fin. Le duc de Sussex n’a pas assisté au déjeuner de famille au palais de Buckingham malgré son invitation.

« Comme c’est adorable de la part de la famille royale d’avoir encore étendu le rameau d’olivier », Hilary Fordwich, spécialiste de la royauté britannique a déclaré à Fox News Digital.

Bien qu’il ait assisté au couronnement, le prince Harry a été exclu des portraits officiels publiés lundi.

La photo de groupe, qui présente les membres supérieurs de la famille royale en activité, comprend le duc de Kent, la duchesse de Gloucester, le duc de Gloucester, le vice-amiral Sir Tim Laurence, la princesse royale, le roi, la reine, le prince de Galles, La princesse de Galles, la duchesse d’Édimbourg, la princesse Alexandra, l’hon. Lady Ogilvy et le duc d’Édimbourg.

Le prince Harry et Markle se sont retirés de leurs rôles de membres de la famille royale en janvier 2020.

Depuis, le couple s’est installé dans leur maison californienne pour élever leurs deux enfants.

