Le prince Harry s’inquiète de l’avenir de Meghan Markle au Royaume-Uni

Le prince Harry est profondément inquiet pour Meghan Markle avant de prendre une décision concernant son retour au Royaume-Uni.

Le duc de Sussex, qui se bat actuellement contre le ministère de l’Intérieur pour ne pas lui avoir permis de bénéficier d’une sécurité financée par les contribuables, souhaite rentrer chez lui et contribuer aux fonctions royales.

L’expert royal Robert Jobson déclare à Matt Wilkinson pour The Sun : « Le fait est qu’il [Harry] estime que lorsqu’il amènera sa femme avec lui, elle ne bénéficiera pas de la protection qu’il estime nécessaire.

Il a poursuivi : « La réalité est qu’il ne croit pas que c’est ce qu’il va obtenir, et c’est pourquoi il porte plainte. »

Robert a ajouté : « Il [Harry] veut revenir et voudrait faire plus de choses ici s’il le pouvait.

Pendant ce temps, l’ancien agent de sécurité de la princesse Diana, Ken Wharfe, affirme que seule une approbation collective de toutes les parties prenantes peut assurer la sécurité d’Harry.

Il a déclaré : « Harry, avec sa femme ou ses enfants, si telle était la décision prise – et cela devrait être avec l’approbation du roi et de la reine – soyez assuré que le gouvernement britannique, en étroite concentration et avec le La police métropolitaine veillerait à ce qu’ils reçoivent ensemble la bonne protection.