Le prince Harry s’est engagé à soutenir le prince William avant leur querelle, selon l’auteur: “Ils étaient inséparables”

Le photographe royal Arthur Edwards a été surpris d’apprendre les luttes du prince Harry et de Meghan Markle avec la vie royale.

Le 8 décembre, le duc et la duchesse de Sussex ont publié la première partie de leur docu-série Netflix “Harry & Meghan”. Il s’est concentré sur la couverture médiatique britannique du couple et la façon dont il a été influencé par le racisme. Dans la seconde moitié, qui a été publiée le 15 décembre, les deux hommes ont exprimé leurs griefs contre la monarchie et ont détaillé leurs expériences qui ont conduit à leur décision de se retirer de leurs fonctions royales.

“Je suis allé partout avec eux”, a déclaré le photographe royal à Fox News Digital. “Ils étaient juste sensationnels. Ils étaient comme des rock stars. Les enfants étaient fous d’eux. Meghan était brillante. Elle faisait des selfies avec eux, signait des autographes, posait – elle passait juste un moment fabuleux avec les gens. … Ils sont allés partout et les gens les aimaient. Mais vers la fin, quand elle est tombée enceinte [with her firstborn], ça a changé. C’était moins amusant. Et puis le dernier [royal] tournée, c’était juste misérable. [Harry] complètement changé. Il s’est coupé des médias. … Un jour, il a juste cessé de nous parler. Il vient de nous couper tous morts.”

Edwards est le photographe royal du Sun depuis 1975. Il a couvert plus de 200 tournées royales dans plus de 120 pays, ainsi que sept mariages royaux, sept naissances et quatre funérailles. Le 29 novembre, son livre photo “Derrière la couronne : ma vie en photographiant la famille royale” frapper les étagères. Il présente de nombreux clichés inédits de la famille royale britannique.

15 FAÇONS DONT MEGHAN MARKLE ET LE PRINCE HARRY ONT FAIT LA TÊTE EN 2022

Edwards était également le seul photographe qui a rencontré le vol du roi Charles III de Balmoral après la mort de la reine Elizabeth II. Le livre comprend également la couverture d’Arthur des funérailles nationales de la reine.

Edwards a noté qu’il avait vu la famille royale accueillir chaleureusement Markle, une ancienne actrice américaine. L’ancienne star de “Suits” est devenue la duchesse de Sussex lors de son mariage avec le petit-fils de feu la reine en 2018.

“Le père de Harry l’a accompagnée dans l’allée et ils ont eu une réception fabuleuse”, a-t-il déclaré. “Ils ont reçu une maison merveilleuse. Les choses semblaient douces. … Je sympathise parfois avec Meghan [because] il y avait des choses assez difficiles à écrire à son sujet. Certaines d’entre elles étaient exagérées. Mais c’est le problème d’être une épouse royale. … C’est l’une des choses auxquelles vous devez être endurci. Les gens vont vous regarder comme si vous étiez dans une sorte de bocal à poissons. … Je sais que ce n’est pas facile. Je me suis souvenu quand Diana s’est débattue. Je me suis souvenu quand la duchesse d’York s’est débattue. … Mais Meghan a semblé s’adapter rapidement. Il était difficile de comprendre pourquoi les choses seraient si bouleversantes.”

Edwards a affirmé qu’au début, Harry avait une relation amicale avec la presse britannique. Cela lui a donné une plate-forme pour discuter de causes qui le passionnaient, comme les Jeux Invictus, un événement sportif pour les militaires blessés et malades.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

“Au bout du [our trip to Colorado Springs], Harry a dit: “Tous se retrouvent au pub ce soir, à 18 heures”, se souvient Edwards. “Et nous nous sommes tous rencontrés au pub. Il s’est présenté, et nous avons eu une heure et demie d’échanges d’idées, d’échanges de points de vue… mais il y a eu aussi beaucoup de rires. Et à la fin de tout cela, Harry prit la note. On a fait ça là-bas, on a fait ça en Australie, on a fait ça en Jamaïque, on a fait ça partout où on est allé avec lui. Avec Meghan, tout s’est arrêté du jour au lendemain. Et je suis triste parce que Harry avait une excellente relation avec les médias. C’est un jeune homme doué qui s’engageait tellement avec les gens. Il pouvait faire sortir des choses de sa poitrine, et tu ne t’en offusquais pas. Vous pourriez faire la même chose, et il ne s’offusquerait pas. … Quand je le regarde maintenant, il semble tellement malheureux.”

Dans les docuseries, Harry, 38 ans, a affirmé que son frère aîné, le prince William, héritier du trône, l’avait fustigé lors d’un sommet royal en janvier 2020 pour parler du plan du couple de prendre du recul.

“C’était terrifiant de voir mon frère crier et me crier dessus et mon père dire des choses qui n’étaient tout simplement pas vraies, et ma grand-mère s’asseoir tranquillement là et en quelque sorte tout assimiler”, a déclaré Harry. Il a ajouté que le plan du couple de rester “à moitié à moitié absent” de la vie royale avait été rapidement rejeté.

“Les frères étaient si proches”, a déclaré Arthur. “Ils ont tout fait ensemble. Ils étaient absolument inséparables. … Je me souviens qu’Harry a fait un discours quand il avait environ 25, 26 ans, disant que son rôle principal dans la vie était de soutenir William parce qu’il savait que William allait être le roi un jour. Il aurait besoin d’Harry pour le soutenir. … Quand [Kate Middleton] sont arrivés, tous les trois ont travaillé sans relâche pour leur organisme de bienfaisance en santé mentale. En même temps, Harry faisait son propre travail caritatif. … Il y a maintenant une amertume qui n’existait pas auparavant. … Je me souviens les avoir vus jouer au football ensemble, monter à cheval ensemble – ils étaient toujours ensemble. Pour le moment, je ne les vois pas se réconcilier, mais je croise les doigts.”

MEGHAN MARKLE, LE PRINCE HARRY “SERONT SURMONTER LEUR MAIN” ALORS QUE LES ROYAUX SONT “DÉROUTÉS” PAR LEURS DEMANDES ALLÉGUÉES: EXPERT

Le duc et la duchesse de Sussex résident désormais dans l’État de Californie, la maison de Markle. Ils ont déménagé dans la riche ville côtière de Montecito. Des contrats lucratifs avec Netflix et Spotify ont aidé le couple à financer sa vie dans un domaine surplombant l’océan Pacifique.

Le mariage de Harry avec Markle, qui est biracial, était autrefois considéré comme un coup de relations publiques pour la famille royale, stimulant les efforts de la monarchie pour entrer dans le 21e siècle en la rendant plus représentative d’une nation multiculturelle.

Mais le conte de fées, ponctué d’une promenade en calèche et d’un mariage somptueux au château de Windsor, s’est rapidement déroulé au milieu d’une attention médiatique incessante, y compris des allégations selon lesquelles la duchesse, 41 ans, était égocentrique et intimidait son personnel.

“Ils voulaient aller vivre aux États-Unis, et je pense que c’est assez juste”, a déclaré Edwards. “Il n’y a aucune raison pour que vous ne puissiez pas vivre votre vie comme vous le souhaitez. Mais voici le problème : lorsque [Harry’s great-great uncle] Edouard VIII a abdiqué parce qu’il était tombé amoureux d’une Américaine, il s’est exilé, mais il n’a jamais froissé la famille royale, jamais froissé son frère ou la famille de son frère. Et c’est ce qui se passe avec ces films Netflix et l’interview d’Oprah Winfrey [from 2021]qui a laissé un goût amer [in] la bouche de beaucoup de gens. … William doit être incroyablement mécontent de la façon dont son frère parle de la famille. J’espère juste qu’ils pourront le réparer. Mais pour le moment, cela semble hautement improbable.”

ELIZABETH HURLEY PARLE DES RUMEURS QU’ELLE A PRIS LA VIRGINITÉ DU PRINCE HARRY QUAND IL ÉTAIT ADOLESCENT

“Et le roi, dans son premier discours, a dit des choses merveilleuses sur Meghan et Harry vivant à l’étranger”, a poursuivi Edwards. “Il les aime. Tu n’arrêtes jamais d’aimer ton fils. … J’imagine que le roi l’aime toujours désespérément et qu’il aimerait le revoir. Le roi voudrait qu’il revienne demain.”

Edwards a déclaré qu’il était particulièrement stupéfait d’apprendre que la santé mentale de Markle se détériorait derrière les portes du palais. Dans les docu-séries, la duchesse a déclaré qu’elle avait pensé à se suicider avant que le couple ne fasse sa sortie. Harry a ajouté qu’il pensait que la publication par le Mail on Sunday d’une lettre que la duchesse avait écrite à son ancien père avait contribué à sa fausse couche. Elle a poursuivi l’éditeur du point de vente et a gagné.

“Je me souviens juste qu’elle a été fantastique pendant ces 18 premiers mois”, a déclaré Edwards. “Je veux dire, même si c’est une actrice, mais je pensais qu’elle était juste douée. C’étaient des superstars. … Ce schisme entre les deux frères est très fort. Ils sont tous les deux un peu impétueux. … Les frères se crient dessus, mais vous ne sortez pas normalement et ne le partagez pas avec le reste du monde. Vous vous en remettez, vous vous excusez, vous descendez au pub et vous arrangez ça. Mais celui-ci va demander beaucoup de tri, Je crains.”

Et les révélations ne sont pas terminées. Harry se prépare pour ses mémoires “Spare”, qui seront publiés le 10 janvier.

LES MÉMOIRES DU PRINCE HARRY ” CAUSERONT DES PRÉOCCUPATIONS ” MAIS ” NE DÉTRUIRONT PAS L’INSTITUTION ” : LE BIOGRAPHE DE LA PRINCESSE DIANA

“J’espère qu’ils sont heureux [in California]”, a déclaré Edwards. “Mais c’est un grand pays ici. Harry était quelqu’un de très spécial ici. Il était un prince du royaume. En Californie, il n’est qu’une autre célébrité dans une ville pleine de célébrités.”

L’Associated Press a contribué à ce rapport.