LE PRINCE Harry s’est empressé de parler à sa famille de ses nouveaux « moments » de mémoire avant qu’ils ne soient annoncés – ce qui a aveuglé la famille royale.

Harry, 36 ans, a secrètement écrit un livre détaillant sa vie de royal, sa relation avec sa femme Meghan Markle, Megxit et l’éducation de ses enfants.

Le prince Harry aurait parlé à sa famille de ses nouveaux mémoires « récemment »

Il est entendu que Harry s’est empressé de contacter sa famille uniquement lorsqu’il a su que l’histoire allait sortir – quelques instants avant qu’elle ne devienne publique.

On ne sait pas s’il avait prévenu la reine avant hier soir.

Le duc aurait parlé du livre à sa famille en privé – mais seulement « très récemment », selon une source qui s’est entretenue avec le journaliste royal Jack Royston.

Un porte-parole de Harry a déclaré à la BBC qu’il « ne devrait pas obtenir l’autorisation du projet de Buckingham Palace ».

Harry aurait travaillé sur le livre depuis environ un an – avec un manuscrit qui devait à l’origine être remis aux éditeurs le mois prochain.

Cela a ensuite été repoussé jusqu’en octobre, mais le premier projet est « presque complètement écrit » selon Page Six.

Dans un communiqué, le duc, 36 ans, a déclaré: « J’écris ceci non pas en tant que prince que je suis né, mais en tant qu’homme que je suis devenu.

« J’ai porté de nombreux chapeaux au fil des ans, au propre comme au figuré, et j’espère qu’en racontant mon histoire – les hauts et les bas, les erreurs, les leçons apprises – je peux aider à montrer que peu importe d’où nous venons, nous ont plus en commun qu’on ne le pense.

« Je suis profondément reconnaissant d’avoir eu l’opportunité de partager ce que j’ai appris au cours de ma vie jusqu’à présent et j’ai hâte que les gens lisent un récit de première main de ma vie qui soit exact et totalement véridique. »

Un texte de présentation de l’éditeur Penguin Random House se lit comme suit : « Dans un mémoire intime et sincère de l’une des personnalités mondiales les plus fascinantes et les plus influentes de notre époque, le prince Harry partagera, pour la toute première fois, le récit définitif des expériences, des aventures , des pertes et des leçons de vie qui ont contribué à le façonner ».

Le texte de présentation indique que le livre couvrira « la vie d’Harry aux yeux du public, de son enfance à nos jours, y compris son dévouement au service, le devoir militaire qui l’a mené deux fois sur les lignes de front de l’Afghanistan et la joie qu’il a trouvée en étant un mari et père ».

Il promet également « un portrait personnel honnête et captivant ».

Markus Dohle, PDG de Penguin Random House, a déclaré : « Nous tous, à Penguin Random House, sommes ravis de publier les mémoires littéraires du prince Harry et de le voir rejoindre les leaders, les icônes et les acteurs du changement de renommée mondiale que nous avons eu le privilège de publier au cours de les années.

« Le prince Harry a mis à profit son expérience de vie extraordinaire en tant que prince, soldat et défenseur averti des problèmes sociaux, s’affirmant comme un leader mondial reconnu pour son courage et son ouverture d’esprit.

« C’est pour cette raison que nous sommes ravis de publier son histoire honnête et émouvante. »

Harry a écrit le livre avec le nègre JR Moehringer – qui a également écrit des mémoires pour Andre Agassi et le co-fondateur de Nike, Phil Knight.

Le duc a déclaré qu’il ferait don de ses bénéfices du livre à une œuvre caritative.

Une version livre audio sera également publiée.

Le prince Harry est photographié avec son père Charles, sa mère Diana et son frère William en 1987