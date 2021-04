Le prince Harry assistera aux funérailles de son grand-père, le prince Philip, à la suite du décès du vendredi royal âgé de 99 ans, rapporte l’Associated Press.

Les funérailles du prince Philip auront lieu le 17 avril au château de Windsor dans le cadre d’un service familial qui sera fermé au public, a déclaré le palais de Buckingham dans un communiqué aux États-Unis AUJOURD’HUI samedi.

Le prince Harry devrait assister au service avec d’autres membres de la famille royale, bien que l’épouse duchesse Meghan, qui est enceinte du deuxième enfant du couple, ait été informée par son médecin de ne pas faire le long voyage, rapporte l’Associated Press.

« Le service sera précédé d’une procession cérémonielle dans l’enceinte du château de Windsor », indique le communiqué du palais. « Le cercueil du duc d’Édimbourg, recouvert de l’étendard personnel de Son Altesse Royale et habillé d’une couronne de fleurs, se repose dans la chapelle privée du château de Windsor, où il restera jusqu’au jour des funérailles. »

Le palais a déclaré que Philip, également connu sous le nom de duc d’Édimbourg, avait participé à la planification de ses funérailles et que l’accent mis sur la famille était conforme à ses souhaits.

Les responsables du palais ont déclaré que la cérémonie se déroulerait strictement conformément aux directives du gouvernement COVID-19, qui limitent le nombre de personnes assistant aux funérailles. Ils ont refusé de dire si la famille royale serait tenue de porter des masques.

La pandémie de coronavirus signifie que ce sera un adieu plus discret que celui qui a marqué de nombreux décès royaux. La pandémie a nécessité des changements aux plans bien préparés pour le décès de Philip, baptisé Operation Forth Bridge.

« Pendant la pandémie de coronavirus, et à la lumière des conseils actuels du gouvernement et des directives de distanciation sociale, des arrangements funéraires et cérémoniels modifiés pour Son Altesse Royale le duc d’Édimbourg sont envisagés par Sa Majesté la Reine », a déclaré vendredi le palais de Buckingham dans un communiqué.

Le College of Arms, l’organisme qui supervise le protocole de cérémonie, a déclaré vendredi que le corps du duc reposerait au château de Windsor, où il a passé ses dernières semaines avec la reine. Ses funérailles auront lieu dans la chapelle Saint-George du château, site de siècles d’enterrements royaux – et de mariages royaux, y compris l’union de 2018 du prince Harry et de Meghan Markle.

Prince Harry, duchesse Meghan partager un hommage poignant au prince Philip; plus de membres de la famille royale pleurent sa mort

Le prince Harry et la duchesse Meghan ont partagé un hommage émouvant au prince Philip vendredi. Le duc et la duchesse de Sussex ont posté un message se souvenant du grand-père d’Harry sur leur site Web Archewell en «mémoire aimante» du défunt royal.

Un bref hommage au duc d’Édimbourg résumant le site Web se lit comme suit: « Merci pour votre service … vous nous manquerez beaucoup. »

L’hommage de Harry et Meghan intervient un mois après leur interview à la bombe avec Oprah Winfrey, dans laquelle ils ont expliqué leurs raisons de se retirer de leurs fonctions royales et de s’installer en Amérique l’année dernière à la recherche de plus d’indépendance et d’intimité.

Leur hommage différait des publications sur les réseaux sociaux du reste de la famille royale: après l’année dernière, le couple n’utilise plus la marque «Sussex Royal», y compris le compte de réseau social royal Sussex. L’alarme de Harry concernant les méfaits des médias sociaux a augmenté ces dernières années après ce que lui et Meghan considéraient comme une couverture raciste et intrusive dans les médias britanniques.

Contribuant: Elise Brisco et Jayme Deerwester, USA TODAY; The Associated Press