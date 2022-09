Le PRINCE Harry sera autorisé à porter son uniforme militaire samedi pour une veillée au cercueil de la reine par ses huit petits-enfants.

Le duc de Sussex, 38 ans, a dû porter un costume du matin lors de la procession cérémonielle de mercredi après avoir perdu ses titres militaires à la suite du Megxit.

Le prince Harry sera autorisé à porter son uniforme militaire pour une veillée au cercueil de la reine

Mais le roi Charles a maintenant accordé à son fils, un vétéran de la guerre afghan, une autorisation spéciale pour apparaître en uniforme pendant la période de réflexion de 15 minutes à Westminster Hall, où la reine se trouve en état.

La décision n’était pas un demi-tour mais une décision «ponctuelle» du roi en signe de respect pour le défunt monarque.

Cela vient comme…

Un initié a déclaré: “Le roi a invité les petits-enfants de la reine à monter une veillée et Harry peut porter son uniforme.”

Cela vient après que le prince Andrew, qui a perdu ses titres dans les retombées du scandale Jeffrey Epstein, a été dispensé de porter son uniforme de marine lors d’une veillée similaire avec ses frères et sœurs vendredi.

Harry, qui a effectué deux tournées en Afghanistan, a été déchu de ses titres militaires, y compris son statut de capitaine général des Royal Marines, il y a près de trois ans.

Le duc de Sussex rejoindra ses sept cousins ​​pour la veillée poignante autour du cercueil de la reine samedi soir.

Il est entendu qu’ils se tiendront en silence dans une scène qui reflétera la Veillée des Princes.

L’événement a vu le roi Charles, la princesse Anne, le prince Andrew et le prince Edward monter la garde à la cathédrale St Giles d’Édimbourg plus tôt cette semaine.

Et Charles, Anne, Andrew et Edward répéteront la veillée au Westminster Hall vendredi soir.

Ils seront suivis de leurs enfants – les petits-enfants de la reine – samedi.

Harry sera rejoint par l’ancien frère pilote de la RAF William, les princesses Beatrice et Eugénie, Zara Tindall et Peter Phillips, et Lady Louise Windsor et James, le vicomte Severn.

Un porte-parole du duc a déclaré plus tôt cette semaine que le duc porterait un costume du matin “tout au long des événements honorant sa grand-mère”.

Ils ont ajouté: “Sa décennie de service militaire n’est pas déterminée par l’uniforme qu’il porte.”

Harry était ému lors d’un service d’action de grâces pour sa grand-mère mercredi Crédit : Reuters

Il était soutenu par sa femme Meghan, qui a rejoint les autres épouses de Windsor en noir Crédit : Getty

Le prince Andrew et le prince Harry ont tous deux porté des costumes jusqu’à présent pour pleurer la reine Crédit : AP

William et Harry lors d’une procession suivant le cercueil de la reine Crédit : Reuters