Le prince Harry s’enfuit après le couronnement du roi Charles, comme Meghan Markle l’a probablement regardé à la télévision: experts

Meghan Markle était visiblement absente car son beau-père a été couronné roi de l’autre côté de l’étang.

Un expert royal a déclaré à Fox News Digital que la duchesse de Sussex, qui n’était pas présente au couronnement du roi Charles, a probablement regardé la cérémonie télévisée depuis son domicile en Californie.

Son mari, le prince Harry, qui s’est publiquement disputé avec sa famille, est arrivé seul aux festivités. L’ancienne actrice américaine et leurs deux enfants, le prince Archie et la princesse Lilibet, sont restés dans la ville côtière de Montecito. Le couple vit en Californie depuis qu’ils se sont retirés en tant que membres supérieurs de la famille royale britannique en 2020.

Il est entendu que le duc de Sussex, 38 ans, a maintenu sa visite dans son pays et est rapidement rentré chez lui auprès de la duchesse et de leurs enfants. Selon certaines informations, le prince aurait été invité à déjeuner avec sa famille après la cérémonie, mais aurait refusé.

« Comme c’est adorable de la part de la famille royale d’avoir encore étendu le rameau d’olivier », Hilary Fordwich, spécialiste de la royauté britannique a déclaré à Fox News Digital.

Charles et sa femme, la reine Camilla, ont été couronnés samedi à l’abbaye de Westminster à Londres. Harry a été aperçu assis plusieurs rangées derrière son frère aîné, le prince William. Les frères et sœurs ont eu une relation tendue.

Alors que le roi, 74 ans, et les principaux membres de la famille royale se joignaient à une magnifique procession militaire après la cérémonie, Harry attendait devant l’abbaye jusqu’à ce qu’une voiture arrive pour le chasser.

« Comme si Harry avait besoin de plus d’un rappel de ce qu’il a abandonné, la vue des hélicoptères Apache survolant le balcon du palais de Buckingham aurait tout ramené à la maison », a déclaré l’expert royal Duncan Larcombe à Fox News Digital. « Le royal était absent du balcon alors que le roi était acclamé par des milliers de personnes en bas. Les mêmes hélicoptères de combat que Harry a pilotés en Afghanistan ont été utilisés pour marquer un survol en l’honneur du couronnement. »

Environ 2 800 invités ont assisté au couronnement.

« Harry a pris un siège arrière, mais c’était sa perte », a déclaré Larcombe. « Il était là et c’est tout à son honneur, mais aucune Meghan n’a montré à quel point ils se sont maintenant détachés de la famille royale. »

Le 12 avril, le palais de Buckingham a confirmé qu’Harry assisterait au couronnement de son père, mettant fin à des mois de spéculations sur l’accueil du prince. Le palais a également révélé que Markle resterait en Californie avec leurs enfants. La date du couronnement du 6 mai coïncide avec le quatrième anniversaire de leur fils.

« Meghan s’est transformée en paria britannique », a déclaré Robi Ludwig, psychothérapeute et comportementaliste humain, à Fox News Digital. « Meghan ne se mettra pas dans un endroit où elle n’est pas aimée et se fera huer. C’est plus sûr d’être chez elle, loin des caméras et avec ses enfants. Elle a obtenu tout ce dont elle a besoin de la part de la famille royale à ce stade. Elle a un titre, un certain statut aux États-Unis… Et Harry a toujours voulu sa propre famille. Alors, oui, il fait passer sa propre famille en premier.

« Archie est jeune », a-t-elle noté. « Ces événements pour les jeunes enfants sont probablement difficiles. Il manque un moment historique. Ce qui manque à Archie, c’est d’avoir une relation avec sa famille élargie. Ses grands-parents, ses cousins, ses tantes et la famille de son oncle, et c’est triste et malheureux. «

Ludwig a souligné que lors de la cérémonie, Harry était assis à côté de ses cousines la princesse Béatrice et la princesse Eugénie.

« Je pense que cela a aidé et a pensé à la famille royale de positionner Harry près des membres dont il se sent le plus proche, Eugénie, Béatrice et leurs maris », a déclaré Ludwig. « Optique intelligente de la part de la famille royale. »

Ludwig remarqua qu’Harry semblait visiblement méfiant à l’abbaye alors que les caméras se concentraient sur lui avant que son père ne soit couronné.

« Harry semble s’être préparé mentalement pour sa brève rentrée royale », a-t-elle expliqué. « Il sait que c’est la vie qu’il a laissée derrière lui. Harry a aussi l’air d’avoir un certain sursis. Il sait qu’il reste pour une courte période. Sa position communique, quoi qu’il arrive, il sera à la maison avant qu’il ne le sache. Il est est entré et il est sorti. »

Ludwig a souligné que le couronnement n’était pas censé être un jour de réconciliation entre Harry et sa famille.

« C’est un jour pour Harry de se présenter, de rendre hommage, de partir et de retourner dans la maison qu’il a choisie, la Californie, pour être avec sa famille », a-t-elle déclaré. « J’ai aussi l’impression qu’Harry sait que ce n’est plus sa vie et qu’il est un homme satisfait de son choix de vivre dans une voie différente. La voie qu’il s’est forgée. C’est aussi une journée pour ressentir la réalité de la rupture familiale, ce qui est probablement doux-amer. Mais j’ai l’impression qu’il se concentre sur l’accomplissement de son devoir, sur la reconnaissance de la journée historique de son père, puis sur le retour à sa vie de célébrité à Hollywood. »

Markle, une ancienne actrice américaine, est devenue la duchesse de Sussex lorsqu’elle a épousé le prince britannique en 2018. À l’époque, le duc et la duchesse de Sussex étaient célébrés comme le nouveau visage juvénile de la monarchie. L’ancienne star de « Suits » a également apporté une touche de glamour hollywoodien à la famille royale. De nombreux observateurs espéraient que l’homme de 41 ans aiderait les Windsors à se connecter avec des jeunes dans une nation de plus en plus multiculturelle.

Cependant, ces rêves se sont rapidement effondrés lorsque le couple a fait sa sortie royale en 2020. À l’époque, ils ont allégué que les responsables du palais étaient insensibles aux problèmes de santé mentale de Markle alors qu’elle tentait de naviguer dans la vie royale.

Le couple a également affirmé que la duchesse faisait face à des attitudes racistes de la part de la presse britannique, ce qui avait contribué à leur décision de quitter le pays.

Depuis son déménagement en Amérique du Nord, le couple a exprimé à plusieurs reprises ses griefs. Ils ont accordé une interview télévisée à Oprah Winfrey en 2021 qui a été vue par près de 50 millions de personnes dans le monde. Après le lancement en décembre 2022 d’une docu-série Netflix en six parties intitulée « Harry & Meghan », qui détaille davantage leurs luttes, les mémoires explosives de Harry « Spare » ont été publiées en janvier de cette année.

L’acrimonie entre Harry et sa famille s’est à nouveau révélée au public en avril. À l’époque, le duc et la duchesse de Sussex ont confirmé qu’on leur avait demandé de quitter Frogmore Cottage, leur domicile au Royaume-Uni.

Le Sun a rapporté que le processus d’expulsion a commencé un jour après la publication de « Spare ».

Une source avait précédemment déclaré au magazine People que le jour du couronnement, Markle se concentrerait sur l’anniversaire de son fils. Selon le point de vente, la famille allait avoir « une partie discrète à la maison ». Des amis proches seront présents, ainsi que la mère de Markle, Doria Ragland.

« Meghan aura certainement du soutien ce week-end », a déclaré l’initié au point de vente.

« Meghan veut être là pour soutenir son beau-père, mais en même temps, l’examen minutieux qu’elle reçoit l’emporte sur le soutien », a déclaré un ami proche au point de vente. « Il y aura toujours cet autre côté qui contestera leur raisonnement et qui veut se mettre dans cette position? »

Une source du palais a également déclaré au point de vente que si le roi était « content » qu’Harry soit présent pour son grand jour, « les choses sont tendues » au sein de la famille royale.

Ludwig a émis l’hypothèse que même si Harry rentrerait rapidement chez lui, la journée ne serait toujours pas facile pour lui.

« Il voit la vie qu’il a non seulement laissée derrière lui mais qui a fait sauter le pont derrière lui », a déclaré Ludwig. « Il fait partie des personnes qu’il a attaquées, offensées et qui ne veulent plus vraiment être avec lui ou lui faire confiance. Harry est maintenant un outsider officiel. »

L’Associated Press a contribué à ce rapport.