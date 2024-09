Le prince Harry s’emporte en quatre mots après qu’un journaliste lui a posé une question | Royal | Actualités

Le prince Harry venait de terminer sa visite en solo au centre de santé où il s’est entretenu avec des responsables et des enfants atteints de paludisme et du sida.

Harry était en Afrique du Sud avec Meghan et leur fils, Prince Archie Harrisonlors d’une tournée royale de 10 jours, lorsque le duc s’en est pris à la journaliste de Sky News Rhiannon Mills.

Quelques heures plus tard, une déclaration du prince Harry dénonçant le traitement réservé par les médias à Meghan Markle est apparue sur Internet. Dans cette déclaration, le prince affirme que la publication d’une lettre entre Meghan et son père, Thomas Markle, a été effectuée illégalement.

Harry rigola, puis dit à Mills de leur demander, en pointant du doigt la direction du centre. Mills insista et demanda : « Est-ce pour cela qu’il est important que tu viennes leur parler ? »

La déclaration d’Harry à l’époque était la deuxième tentative de protéger sa femme, après s’être plaint des « connotations raciales » des commentaires ainsi que du « sexisme et du racisme purs et simples » des trolls en ligne et dans les commentaires d’articles sur le Web en 2016.

Dans un documentaire de la BBC diffusé pour la première fois en 2021, Mills a déclaré que « la plupart des gens » regardent son échange avec Harry et se demandent pourquoi il a explosé, étant donné qu’il s’agissait selon ses termes d’une « question polie ».

Elle a ajouté : « Mais en y repensant maintenant, j’avais pratiquement détruit le nid de guêpes sans m’en rendre compte. »

Peu de temps après le retour des Sussex en Grande-Bretagne depuis l’Afrique, ITV a diffusé un documentaire dans lequel Harry révélait pour la première fois sa rupture avec le prince William et Meghan a affirmé que personne ne lui avait demandé si elle se sentait bien en tant que nouvelle maman.

Harry et Meghan ont ensuite passé Noël au Canada, après avoir pris plusieurs semaines de congé de leurs obligations royales. Peu de temps après, il a été annoncé que les Sussex quitteraient leur poste de membres actifs de la famille royale et poursuivraient leur vie en dehors de la famille royale.