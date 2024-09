Le prince Harry s’efforce de « s’extraire » de Montecito

Les experts soupçonnent que le prince Harry commence à « changer » son état d’esprit envers Montecito et le style de vie hollywoodien, à tel point qu’il a commencé à se forger quelque chose de différent.

L’expert royal Phil Dampier a fait ce commentaire lors de l’une de ses plus récentes interviews avec Le Soleil.

Au cours de cette conversation, il a évoqué les sorties solo de plus en plus nombreuses du prince et a déclaré : « Il est significatif qu’il fasse autant de choses tout seul maintenant. »

« Ils vivent des vies de plus en plus séparées, car il semble qu’Harry essaie de définir exactement quel sera son avenir. »

Et récemment, « je pense qu’Harry s’est senti comme une pièce de rechange », a ajouté M. Dampier à un moment donné de cette conversation.

Parce qu’il semble que « il souhaite des rôles plus épanouissants pour lui-même, donc nous pourrions bien le voir davantage ici. »

Cette observation fait suite à l’annonce que le prince participera à la Semaine de haut niveau de l’Assemblée générale des Nations Unies et à la Semaine du climat à New York.

Selon un porte-parole de la famille royale, une déclaration a également été publiée à ce sujet : « Pendant la semaine de haut niveau de l’Assemblée générale des Nations Unies et la semaine du climat à New York, le prince Harry, duc de Sussex, sera en ville pour promouvoir un certain nombre de ses mécénats et initiatives philanthropiques. Il participera à des engagements avec African Parks, The HALO Trust, The Diana Award et Travalyst. »