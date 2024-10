Le prince Harry se tourne vers les « bases » alors que le « pouvoir de star » de Meghan échoue

La séparation du travail du prince Harry et de Meghan Markle a eu lieu après que les espoirs d’une marque populaire se soient anéantis.

Le duc et la duchesse de Sussex, qui souhaitaient progresser avec une marque commune, ont désormais opté pour une nouvelle stratégie.

Le gourou des relations publiques Mark Borkowski a déclaré au magazine Best : « Il y a eu une séparation [of their work] pendant un certain temps.

« Harry ‘revient à l’essentiel’ avec une formule qui a bien fonctionné pour lui en tant que membre de la famille royale, mais il y a aussi la prise de conscience que le ‘pouvoir de star’ du couple n’a pas eu autant de succès qu’ils l’espéraient.

«Ils ont dû changer le discours», note-t-il.

Pendant ce temps, la correspondante royale Jennie Bond a déclaré : « Meghan n’est pas populaire. Elle ne veut pas revenir et ils suivent leur propre chemin, dans une certaine mesure. »