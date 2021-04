Le PRINCE Harry a désespérément besoin de retourner à Meghan enceinte – et se sent « terrible » de la laisser derrière, a déclaré un ami.

Le duc de Sussex est retourné au Royaume-Uni pour les funérailles du prince Philip, où il s’est retrouvé face à face avec sa famille pour la première fois depuis qu’il a déménagé à Los Angeles.

Harry veut désespérément rentrer chez lui pour être avec sa femme enceinte Meghan, a déclaré un ami Crédit: AP

C’était également la première réunion depuis que l’interview d’Oprah de lui et de Meghan avait été diffusée au début du mois dernier.

Et alors qu’on pensait qu’il pourrait rester mercredi pour l’anniversaire de la reine, un ami dit maintenant qu’il va bientôt rentrer chez lui.

Le copain a déclaré à Vanity Fair qu’il prenait des dispositions pour quitter le Royaume-Uni dès que possible.

Il vient comme:

Son billet de retour a été laissé ouvert, ce qui signifie qu’il peut retourner aux États-Unis à tout moment.

«Harry se sentait mal en laissant Meghan derrière. Cela a été une semaine très difficile et il veut lui répondre le plus tôt possible », ont-ils dit.

Une fois de retour aux États-Unis, il devra se mettre en quarantaine pendant une semaine supplémentaire et produire un test Covid négatif avant de pouvoir retrouver sa femme.

Meghan, qui serait enceinte d’environ sept mois de la première fille du couple, a regardé le service funèbre à la télévision.

Elle a également écrit à la main une lettre d’elle-même et de Harry, qui a été placée à côté de leur couronne sur les pelouses à l’extérieur de la chapelle St George.

Les médecins lui ont déconseillé de voyager à un stade aussi avancé de sa grossesse.

En conséquence, Harry est revenu seul – et a été vu en train de bavarder avec son frère William et sa belle-sœur Kate Middleton après les funérailles.

Harry est retourné au Royaume-Uni pour les funérailles de son grand-père Crédits: Getty

Son retour marquait la première fois qu’il voyait sa famille face à face depuis que lui et Meghan discutaient avec Oprah Crédit: AP

La publication rapporte également que Charles a passé du temps seul avec Harry dans les jardins privés de la reine. William a été invité à les rejoindre.

Le prince de Galles serait «désespéré» pour une réconciliation avec son fils, tandis que William a prudemment suggéré que les frères peuvent avoir une meilleure relation au fil du temps.

«William a besoin de savoir qu’il peut faire confiance à Harry et que les conversations privées resteront privées», a déclaré la source.

«C’était une affaire de se faire dire de mettre leurs différences de côté par la reine pour le bien de la famille.

«William et d’autres membres de la famille ont des sentiments très forts sur certaines des choses que Harry et Meghan ont dites sur Oprah et des choses doivent être discutées, mais ce n’était pas l’occasion et tout le monde a respecté cela.

« Il faudra plus qu’une veille pour régler les choses, mais c’est, espérons-le, un début. »

William sera probablement méfiant après que les détails des pourparlers de paix privés avec son frère aient été divulgués dans une émission de télévision américaine aux heures de grande écoute.

Gayle King, une amie de Meghan, a déclaré que les discussions étaient «improductives».

On croyait que Harry restait au Royaume-Uni pour l’anniversaire de la reine cette semaine Crédit: PA

Cependant, on pense maintenant qu’il pourrait partir avant l’occasion Crédits: pixel8000

Pendant ce temps, le copain a déclaré que la relation entre Harry et William avait un long chemin à parcourir avant qu’elle ne soit réparée Crédit: AP

Charles a renvoyé des voitures après les funérailles de son père pour permettre à Harry et William de parler, a déclaré ce matin un ancien assistant royal.

Dickie Arbiter – le plus connu de tous les anciens secrétaires de presse de la reine – a déclaré que Charles aurait voulu que ses fils « brisent la glace ».

M. Arbiter a dit à Susanna Reid et Adil Ray qu’il aurait été « très surpris » si les frères n’avaient pas passé du temps à parler après les funérailles.

« C’était probablement l’initiative de Charles de renvoyer les voitures pour que tout le monde puisse marcher 200 mètres jusqu’au château comme un bon brise-glace », a-t-il déclaré.

Pendant ce temps, il a été rapporté que Harry était accompagné d’un agent de sécurité privé à son retour au Royaume-Uni – et qu’il sera suivi par des agents de protection de Scotland Yard tout au long de son séjour.

Les Sussex ont été privés de leur protection 24 heures sur 24 lorsqu’ils se sont retirés de leurs fonctions royales.

Au cours de la conversation avec Oprah, Harry a déclaré qu’il avait été « littéralement coupé financièrement » par la famille royale – et qu’il avait dû conclure des accords de plusieurs millions de livres avec Netflix et Spotify pour assurer la sécurité de sa famille.

Parlant de ses partenariats avec les géants du streaming, le joueur de 36 ans a déclaré: « Nous n’avions pas de plan.

« Cela a été suggéré par quelqu’un d’autre au point où ma famille m’a littéralement interrompu financièrement, et j’ai dû nous offrir la sécurité. »

Il a ajouté: « Je n’ai jamais pensé que ma sécurité serait retirée, parce que je suis né à ce poste. »

Le soleil a contacté la fondation Archewell de Meghan et Harry pour obtenir des commentaires. La police du Met a déclaré: « Conformément à notre politique de longue date, nous ne faisons pas de commentaires sur les questions de protection. »