Le prince Harry se sent « à l’aise » dans son « époque de flop »

Le prince Harry et Meghan Markle ont besoin d’une prochaine étape réussie pour retrouver leur position.

Le duc et la duchesse de Sussex, qui sont à bout de souffle après leurs échecs commerciaux, notamment celui avec Spotify, ont désespérément besoin d’une victoire.

L’expert royal Matt Wilkinson a déclaré à Kinsey Schofield : « Ils ont besoin d’un succès. Ils vont s’asseoir et désigner la Colombie et le Nigeria comme un succès.

« Ils ont encore Invictus à venir l’année prochaine. Je ne peux pas appeler cela une époque de flop, mais ils ont peut-être besoin d’une victoire. »

Il a ajouté : « Harry soulignera les poursuites judiciaires qu’il a intentées contre les journaux au Royaume-Uni, il a eu du succès devant les tribunaux.

« Une fois que vous l’avez dit comme ça et que vous y réfléchissez, peut-être qu’ils sont dans une époque de flop. »

Cela survient alors que l’experte royale Jennie Bond qualifie la visite de Harry au Lesotho de succès retentissant.

Elle a dit OK ! : « Je pense que n’importe qui se sentirait plus à l’aise dans une situation à laquelle il est habitué et Harry défend les prix WellChild depuis environ 16 ans. Donc, bien sûr, il avait l’air plus détendu dans cet environnement que dans le calme, un peu , environnement extraterrestre de La La Land.