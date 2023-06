Le prince Harry se prépare pour une bataille judiciaire avec un tabloïd britannique

LONDRES –

Le prince Harry va là où d’autres membres de la famille royale britannique ne sont pas allés depuis plus d’un siècle : à la barre des témoins d’un tribunal.

Le duc de Sussex devrait témoigner dans la première de ses cinq affaires judiciaires en cours largement centrées sur des batailles avec des tabloïds britanniques. Des déclarations liminaires sont prévues lundi dans son dossier.

Harry a déclaré dans des documents judiciaires que la famille royale avait assidûment évité les tribunaux pour éviter de témoigner sur des questions qui pourraient être embarrassantes.

Sa frustration et sa colère contre la presse l’ont cependant poussé à contredire les conventions en poursuivant les propriétaires de journaux, prétendument contre la volonté de son père, l’actuel roi Charles III.

Si Harry témoigne comme prévu mardi dans son procès contre l’éditeur du Daily Mirror, il sera le premier membre de la famille royale à le faire depuis la fin du 19e siècle, lorsque le fils aîné de la reine Victoria, le prince Albert Edward, a témoigné deux fois en rechercher.

L’homme qui allait devenir le roi Édouard VII a témoigné dans la procédure de divorce d’une femme avec laquelle il était accusé d’avoir eu une liaison (il l’a nié) et dans une affaire de diffamation impliquant un homme qui trichait aux cartes. Edward VII était l’arrière-grand-père de la reine Elizabeth II, la grand-mère de Harry.

Un regard sur les batailles juridiques du prince Harry :

L’HISTOIRE DE HARRY AVEC LE PIRATAGE TÉLÉPHONIQUE ET LES PAPARAZZIS

L’affaire du Daily Mirror est l’une des trois que Harry a portées contre le piratage téléphonique et d’autres atteintes à sa vie privée, remontant à l’époque où il était un garçon.

Dans les documents judiciaires, il a décrit sa relation avec la presse comme « mal à l’aise » dans les documents judiciaires, mais cela va beaucoup plus loin que cela. Le prince accuse les paparazzi d’avoir causé l’accident de voiture qui a tué sa mère, feu la princesse Diana.

Il cite également le harcèlement et l’intrusion de la presse britannique et les « attaques vicieuses et persistantes » contre sa femme, Meghan, y compris des articles racistes, comme raison pour laquelle le couple a quitté la vie royale et s’est enfui aux États-Unis en 2020. La réforme des médias en est devenue une. des missions de sa vie.

La nouvelle selon laquelle des journalistes britanniques avaient piraté des téléphones pour obtenir des scoops est apparue pour la première fois en 2006 avec l’arrestation d’un détective privé et du journaliste royal de l’ancien News of the World. Les deux ont été emprisonnés et le journaliste s’est excusé d’avoir piraté les téléphones utilisés par les assistants de Harry, de son frère aîné, le prince William, et de leur père.

Un véritable scandale de piratage a éclaté cinq ans plus tard lorsqu’il a été révélé que le tabloïd appartenant à Rupert Murdoch avait écouté les messages vocaux d’une fille assassinée, forçant le journal à fermer et à lancer une enquête publique.

Depuis lors, d’autres journaux ont été accusés d’intrusions illégales allant jusqu’à la mise sur écoute de téléphones, la mise sur écoute de maisons et la tromperie pour obtenir des dossiers téléphoniques, bancaires et médicaux.

QUI EST HARRY POURSUIVANT ?

Le duc affronte trois des éditeurs de tabloïds les plus connus de Grande-Bretagne.

En plus de Mirror Group Newspapers, il poursuit Murdoch’s News Group Newspapers, éditeur de The Sun, et Associated Newspapers Ltd., propriétaire du Daily Mail and Mail on Sunday.

Les affirmations sont similaires : les journalistes et les personnes qu’ils employaient ont écouté des messages téléphoniques et commis d’autres actes illégaux pour espionner Harry et envahir sa vie privée.

Signe de l’importance des affaires pour lui, Harry a assisté à plusieurs jours d’audiences en mars dans l’affaire contre l’éditeur du Mail.

Plusieurs célébrités ayant des allégations similaires ont également déposé des réclamations entendues aux côtés de Harry, notamment Hugh Grant dans l’affaire News Group, et Elton John et Elizabeth Hurley dans l’affaire Associated Newspapers.

Associated Newspapers « nie vigoureusement » ces affirmations. News Group s’est excusé pour le piratage de News of the World, mais The Sun n’accepte aucune responsabilité ni n’admet aucune des allégations, selon des porte-parole.

Les deux éditeurs ont fait valoir lors des audiences de la Haute Cour ce printemps que les poursuites devraient être rejetées parce que Harry et les autres n’avaient pas réussi à les amener dans un délai de six ans.

L’avocat représentant Harry et d’autres demandeurs a déclaré qu’ils devraient bénéficier d’une exception parce que les éditeurs ont menti et dissimulé des preuves qui les ont empêchés d’apprendre les actes secrets à temps pour respecter les délais.

EN QUOI CONSISTE L’ESSAI EN COURS ?

Au début de la procédure, Mirror Group a semblé tomber sur son épée, reconnaissant des cas où ses journaux avaient illégalement recueilli des informations. Il s’est excusé dans les documents judiciaires et a déclaré que Harry et deux des trois autres demandeurs dans l’affaire devaient être indemnisés.

Mais l’aveu impliquant Harry – l’embauche d’un détective privé pour déterrer des saletés non spécifiées pour un article sur sa boîte de nuit – ne faisait pas partie des près de 150 articles entre 1995 et 2011 pour lesquels il a affirmé que les journalistes du Mirror Group avaient utilisé le piratage téléphonique et d’autres méthodes illégales de collecte de matériel. Le procès se concentre sur 33 de ces histoires.

L’avocat de Harry, David Sherborne, a déclaré que les actes illégaux commis par des journalistes et des rédacteurs en chef du Daily Mirror, du Sunday Mirror et du Sunday People étaient « répandus et habituels » et perpétrés « à l’échelle industrielle ». Il a pointé du doigt la direction, en particulier la personnalité de la télévision Piers Morgan, un ancien rédacteur en chef du Daily Mirror.

Morgan a publiquement nié toute implication dans le piratage téléphonique, tout comme Mirror Group dans ses conclusions judiciaires. L’avocat de Mirror, Andrew Green, a déclaré qu’une proportion substantielle des articles en cause impliquait un « niveau de trivialité à couper le souffle » et qu’à l’exception de quelques cas de collecte d’informations illégales, les journalistes de la société avaient utilisé des archives et des sources publiques pour obtenir légalement des informations.

Le procès est une affaire type impliquant quatre demandeurs, dont deux membres du feuilleton le plus ancien de Grande-Bretagne, « Coronation Street ». Mais le verdict pourrait déterminer le résultat des allégations de piratage également faites contre Mirror Group par la succession du regretté chanteur George Michael, de l’ancien membre de Girls Aloud Cheryl et de l’ancien footballeur Ian Wright.

L’affaire est divisée en deux parties : une affaire générique qui a duré près de trois semaines au cours de laquelle l’avocat de Harry a présenté des preuves de tromperie présumée dans les journaux ; la deuxième partie, à partir de lundi, avec les quatre demandeurs témoignant d’actes spécifiques les visant.

QUELS SONT LES AUTRES POURSUITES ?

La peur et la haine de Harry pour la presse recoupent deux affaires actives centrées sur la décision du gouvernement de cesser de le protéger après avoir abandonné ses fonctions royales.

Harry a fait valoir que sa sécurité était compromise lors de sa visite au Royaume-Uni, affirmant que des paparazzi agressifs l’avaient poursuivi après un événement caritatif en 2021. Il a poursuivi le gouvernement britannique pour avoir retiré ses détails de sécurité.

Avec ce procès en cours, il a tenté en vain de contester le rejet ultérieur par le gouvernement de son offre de payer pour sa propre protection policière.

Un juge évalue si le procès en diffamation de Harry contre Associated Newspapers pour avoir signalé qu’il avait tenté de cacher ses efforts juridiques pour amener le gouvernement britannique à assurer la sécurité devrait être jugé.

« Comment le prince Harry a tenté de garder secret son combat juridique avec le gouvernement au sujet des gardes du corps de la police … puis – quelques minutes seulement après que l’histoire a éclaté – sa machine de relations publiques a tenté de donner une tournure positive au différend », a déclaré le Mail on Sunday. écrit dans son titre.

Dans des affaires passées, Meghan a remporté une affaire d’atteinte à la vie privée en 2021 contre le Mail dimanche pour avoir imprimé une lettre privée qu’elle a écrite à son père. Cela a conduit à un règlement d’une livre pour violation de sa vie privée et à une somme non divulguée pour violation du droit d’auteur.

Le couple a également réglé des poursuites contre des agences photo pour avoir fait voler un drone au-dessus de leur maison californienne et un hélicoptère au-dessus d’une maison où ils vivaient en Angleterre.