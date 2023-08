Le prince Harry se prépare pour un match de charité à Singapour avec son copain de polo Nacho Figueras

Le prince Harry roule avec style à Singapour pour son match de polo caritatif bien-aimé.

Le duc de Sussex, 38 ans, s’est mis en selle pour participer à la Sentebale ISPS Handa Polo Cup 2023.

Sentebale est une organisation caritative fondée par Harry et le prince Seeiso du Lesotho, visant à soutenir les enfants et les jeunes touchés par la pauvreté et le VIH/sida en Afrique du Sud.

LE PRINCE HARRY FAIT DES MAGASINS POUR SA FEMME MEGHAN MARKLE AU JAPON EN VOYAGE AVEC POLO PAL NACHO FIGUERAS

Après sa visite à Tokyo, au Japon, pour l’événement Sports Values ​​Summer Edition de l’International Sports Promotion Society (ISPS), Harry s’est associé à son ami de longue date et ami de polo Ignacio « Nacho » Figueras pour s’affronter lors du match de charité. La coupe de polo permettra de récolter des fonds pour l’association Sentebale.

UTILISATEURS DE L’APP CLIQUEZ ICI

Avant l’événement caritatif, Figueras a partagé une vidéo des deux amis jouant au baby-foot sur son histoire Instagram.

« Premier match pour H, malgré sa performance époustouflante ! Maintenant, nous roulons… » Il a écrit sur les réseaux sociaux.

Harry et le joueur de polo argentin ont été vus avec tout le sourire alors qu’ils posaient pour des photos avant le début du match.

Le père de deux enfants portait une chemise boutonnée bleu marine avec un pantalon blanc, tandis que Figueras portait du blanc.

LE PRINCE HARRY PARTAGE UN LIEU QU’IL VIVRE HEUREUX, PAS À HOLLYWOOD

Les deux amis ont été vus partager quelques rires sur le terrain tout en jouant à ce qui semblait être un jeu intense du sport.

Avant d’atterrir à Singapour, Harry et Figueras « achetaient pour nos femmes » au Japon.

UTILISATEURS DE L’APP CLIQUEZ ICI

Les deux copains ont été aperçus croisant les bras, épaule contre épaule, dans un magasin avec des sacs à dos, des chaussures et une variété d’articles derrière eux. Harry et Figueras portaient des lunettes de soleil avec des regards sérieux sur leurs visages.

Harry voyage en Asie sans Markle, 42 ans, et les enfants Archie, 4 ans, et Lilibet, 2 ans.

MEGHAN MARKLE ASSISTE À LA TOURNÉE ERAS DE TAYLOR SWIFT ALORS QUE LE PRINCE HARRY SE TOUCHE À TOKYO AVEC PAL : RAPPORT

Alors que Harry était sur sa tournée asiatique, Markle a assisté à un autre type de tournée, la tournée Eras de Taylor Swift. La duchesse de Sussex a assisté au concert de Swift mardi au SoFi Stadium de Los Angeles, a confirmé une source au magazine People.

Après que Harry et Figueras soient allés faire des courses pour leurs femmes, les deux ont été vus voyager ensemble à l’aéroport.

Les copains de polo ont joué côte à côte dans divers matchs de charité au cours de la dernière décennie.

UTILISATEURS DE L’APP CLIQUEZ ICI

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

En mai dernier, les deux ont partagé le terrain de polo lors d’un match à Santa Barbara avec l’équipe de Los Padres.