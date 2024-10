Le prince Harry se porte « extrêmement bien » seul malgré les affirmations de Meghan « dictateur »

Le prince Harry pourrait « se lancer » seul après s’être « extrêmement bien comporté » ces dernières semaines sans son épouse Meghan Markle, a-t-on affirmé.

Le duc de Sussex a voyagé à travers le monde pour poursuivre son travail auprès de diverses causes caritatives, alors que la séparation professionnelle entre Harry et Meghan gronde.

Après avoir visité New York, Londres et maintenant l’Afrique australe sans la duchesse, le commentateur royal Richard Fitzwilliams a salué la confiance de Harry et a affirmé que le monde regarderait avec « grand intérêt » pour voir si cette décision deviendrait un élément permanent pour le couple.

Fitzwilliams a déclaré à GB News : « Les différents engagements qu’il a entrepris sont destinés à toute une variété d’associations caritatives, à lui seul, et je pense qu’ils se sont tous extrêmement bien déroulés.