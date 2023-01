Le prince Harry se moque de Graceland d’Elvis Presley et suggère que l’architecte d’intérieur était “sous acide”

Le royal britannique résidant aux États-Unis n’a pas été impressionné par la maison historique du roi du rock n ‘roll, selon ses mémoires récemment publiés.

Dans sa nouvelle autobiographie, “Spare”, le prince Harry a décrit n’avoir pas été impressionné par Graceland, l’ancienne maison de feu Elvis Presley.

“Les gens ont appelé la maison un château, un manoir, un palais. Mais cela m’a rappelé le blaireau”, a écrit le prince Harry. “Sombre, claustrophobe. Je me suis promené en disant:” Le roi a vécu ici, vous dites? Vraiment? “”

Elvis vivait à Graceland du 26 juin 1957 jusqu’à sa mort le 16 août 1977.

Dans le livre, le prince Harry a plaisanté en disant que celui qui avait choisi le décor de la célèbre résidence devait être drogué.

Le prince Harry se souvient : “Je me tenais dans une petite pièce avec des meubles bruyants et un tapis à poils longs et j’ai pensé : ‘Le décorateur d’intérieur du roi devait être sous acide.'”

L’attraction touristique immensément populaire attire plus de 600 000 visiteurs par an, selon la propriété, et dispose d’environ 200 000 pieds carrés d’espace de divertissement, de restaurants, de boutiques de cadeaux et plus encore.

C’est la deuxième maison la plus visitée du pays, derrière la Maison Blanche.