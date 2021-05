Le prince Harry se dit «  fier  » que son organisme de bienfaisance ait aidé des enfants en Afrique pendant une année de Covid qui «  n’a pas été facile  »

Le PRINCE Harry a dit de sa fierté que son organisme de bienfaisance Sentebale a réussi à continuer d’aider les enfants en Afrique pendant une année qui « n’a pas été facile ».

Harry, qui a cofondé Sentebale en 2006 pour aider les enfants vulnérables au Lesotho, au Botswana et au Malawi, a déclaré que l’organisation caritative s’était « mobilisée pour répondre à l’instant » au milieu du chaos de la pandémie.

Le duc de Sussex est accueilli par Tlotlo Moilwa lors d’une visite au Kasane Health Post, géré par l’association caritative Sentebale, à Kasane, Botswana Crédit: Reuters

Harry prend la parole sur scène lors d’un concert organisé par son association caritative Sentebale au Hampton Court Palace, à Londres, le mardi 11 juin 2019 Crédit: AP: Associated Press

Covid-19 signifiait que les programmes éprouvés, qui impliquaient des personnes se rassemblant en groupes, étaient exclus à un moment où le soutien aux enfants et aux jeunes était «plus que jamais nécessaire», Harry et Sentebale, cofondateur du prince Seeiso de État du Lesotho.

Ils soulignent, dans un avant-propos conjoint pour le rapport annuel de l’organisme de bienfaisance pour l’année se terminant en août 2020, que Sentebale a pu faire appel à son expérience en matière de réponse à l’épidémie de VIH / sida pour agir en tant que source d’informations de confiance.

Les princes déclarent: «Notre rôle de communicateur a été un atout précieux, qui nous a permis d’atteindre et de soutenir les communautés au moment où elles en avaient le plus besoin.

«Malgré des ressources limitées, nous sommes fiers de dire que Sentebale s’est mobilisé pour répondre au moment présent.

«Ceci témoigne de notre personnel et de nos bénévoles – de leur créativité, de leur flexibilité et de leur passion.

« Alors que nous commençons à nous remettre de Covid-19, le moment est également venu pour Sentebale de se tourner vers l’avenir et le rôle que nous allons et devons jouer. »

Harry est maintenant basé à Los Angeles avec sa famille et n’est plus un membre actif de la famille royale.

Mais le duc de Sussex a déclaré: « Nous sommes pleinement déterminés à soutenir Sentebale et à travailler avec d’autres pour l’aider à réaliser sa vision et sa mission. »

Au cours de l’année se terminant en août 2020, Sentebale a obtenu un revenu de 2,39 millions de livres sterling, contre 3,93 millions de livres sterling l’année précédente.

Les frais de financement ont représenté 335 000 £, soit une baisse de 1,09 million £.

Le montant dépensé pour les activités caritatives s’est élevé à 2,5 millions de livres sterling, contre 2,93 millions de livres sterling en 2019, les activités du programme ayant été affectées par les restrictions nationales sur les déplacements et les rassemblements au Lesotho et au Botswana en raison de la pandémie.

En février, la reine a déclaré qu’elle était « attristée » après que son petit-fils et la duchesse de Sussex aient confirmé qu’ils ne reviendraient pas en tant que membres actifs de la famille royale.

Mais Harry et Meghan enceinte ont publié une déclaration disant qu’ils «resteraient attachés» au Royaume-Uni.

Un porte-parole du couple a déclaré: « Comme en témoigne leur travail au cours de l’année écoulée, le duc et la duchesse de Sussex restent attachés à leur devoir et à leur service au Royaume-Uni et dans le monde, et ont offert leur soutien continu aux organisations qu’ils ont représenté quel que soit le rôle officiel.

« Nous pouvons tous vivre une vie de service. Le service est universel. »

La décision de Meghan Markle et du prince Harry d’arrêter a « attristé » la reine Crédits: Getty Images – Getty

Le prince Harry et Meghan Markle ont déclaré qu’ils restaient attachés au Royaume-Uni Crédit: The Mega Agency