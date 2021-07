Le prince Harry se dirige vers des retrouvailles émotionnelles avec William au mémorial de la statue de Diana

Le PRINCE Harry a été aperçu en train de rencontrer le prince William pour des retrouvailles émouvantes alors qu’ils dévoilent une statue pour la princesse Diana.

Le duc de Sussex, 36 ans, a été photographié en train de quitter le château de Windsor cet après-midi avant la poignante cérémonie au palais de Kensington.

Le prince Harry a été vu aujourd’hui avant la cérémonie Crédit : Kelvin Bruce

Le duc, photographié sur la banquette arrière d’un Land Rover Discovery, participera à un service privé poignant cet après-midi Crédit : Le Soleil

Le frère de Diana, Earl Spencer, et ses sœurs Lady Sarah McCorquodale et Lady Jane Fellowes sont arrivés à pied Crédit : Twitter

Le comte, vêtu de bleu marine, était accompagné dans le jardin en contrebas par un officier Crédit : AP

Ce sera la première fois qu’il verra son frère le prince William face à face depuis les funérailles du prince Philip en avril.

Pendant ce temps, le frère de Diana, Earl Charles Spencer, et ses sœurs Lady Sarah McCorquodale et Lady Jane Fellowes sont arrivés à pied au palais de Kensington.

Le trio a traversé la foule, s’arrêtant un instant pour regarder les hommages à leur sœur.

L’événement d’aujourd’hui sera petit, avec seulement une poignée d’invités.

Et le copain de Harry, Omid Scobie, dit que le duc et William feront preuve de « professionnalisme et rien de plus » lors de la réunion chargée d’émotion.

Il vient comme :

Bien que les frères se soient mutuellement échangé des messages sur la victoire historique de l’Angleterre sur l’Allemagne à l’Euro 2020, M. Scobie – le co-auteur de Finding Freedom – déclare qu’une réconciliation publique est extrêmement improbable.

Il a déclaré à BBC Breakfast: « Je pense que ce que nous verrons, ce sont deux frères extrêmement professionnels dans un moment qui ne les concerne pas du tout. »

Cependant, il a déclaré que le monde « les verra tout mettre de côté » pour cette journée poignante.

« Peut-être que pour nous qui regardons, nous sommes curieux de voir comment ils seront à leurs côtés, mais je pense que nous verrons juste du professionnalisme et rien d’autre. »

Mais il a dit que la journée rappellera à William et Harry qu’ils étaient autrefois très proches.

« Malgré les distances entre les deux frères aujourd’hui, c’est un projet qui a commencé avec les deux très en communication les uns avec les autres, travaillant côte à côte, et je pense qu’aujourd’hui sera un rappel de ce moment alors qu’ils dévoilent enfin cette statue au monde », a-t-il déclaré.

Harry et William travaillent ensemble sur le projet depuis 2017.

Les experts royaux disent qu’aujourd’hui peut être décisif pour la future relation de Harry et William l’un avec l’autre Crédit : Reuters

Ils se retrouveront aujourd’hui à l’occasion de ce qui aurait été le 60e anniversaire de leur mère Crédit : LNP

Les images de la réunion d’aujourd’hui seront diffusées dans le monde entier – bien que la cérémonie elle-même reste en grande partie privée Crédit : Getty

Pendant ce temps, la reine avait l’air élégante en sarcelle lors d’un voyage à Édimbourg avec la princesse Anne aujourd’hui Crédit : Rex

Mais malgré la cérémonie d’aujourd’hui marquant le point culminant d’années de travail, il est entendu que le couple se parle à peine, alors que leur relation est « incroyablement tendue ».

Les experts disent qu’aujourd’hui sera extrêmement important pour leurs relations futures les uns avec les autres.

Des sources proches de leur oncle Earl Spencer, qui assistera au dévoilement d’aujourd’hui, ont déclaré que la famille espère qu’ils seront réunis en se souvenant de leur mère.

Et s’exprimant sur Good Morning Britain, Kate Garraway a déclaré: « Vous espériez qu’ils penseraient tous les deux à quel point Diana serait contrariée qu’il y ait eu une brouille entre eux et cela pourrait être juste le déclencheur pour démarrer une conversation qui récupère les choses sur la bonne voie.

Le rédacteur en chef royal d’ITV, Chris Ship, qui était dans l’émission de ce matin, a répondu: « Je pense que beaucoup de gens qui regardent cela, beaucoup de gens qui ont été attristés par les retombées entre ces deux frères qui étaient autrefois si proches, seraient j’espère qu’aujourd’hui pourrait être un déclencheur, un moment pour qu’ils recommencent à parler.

Pendant ce temps, l’ancien majordome de Diana, Paul Burrell, a déclaré que si la querelle ne se terminait pas aujourd’hui, elle ne le serait peut-être jamais.

Les frères se sont rencontrés pour la dernière fois en assistant aux funérailles de leur grand-père à Windsor Crédit : pixel8000

Mais aujourd’hui, ils se retrouveront pour se souvenir de leur mère lors d’une cérémonie privée Crédit : Getty

Le couple travaille depuis 2017 sur une statue de la princesse Diana, qui est dévoilée aujourd’hui Crédit : Getty

« Si cette journée poignante ne le fait pas, rien ne le fera », a-t-il déclaré.

« S’ils se tiennent devant l’image de leur mère et pensent ce qu’elle aurait voulu, ils connaîtront la réponse. »

Et le correspondant royal de talkRADIO, Rupert Bell, a déclaré à la station: « Peut-être que cette statue va être un catalyseur pour que les deux frères puissent réellement avoir une conversation sensée sur la vie en général et se souvenir de leur mère. »

Les frères ont commencé à s’échanger des messages sur le football – mais des tensions subsistent, selon les rapports.

« C’est encore loin d’être bon entre eux », a déclaré une source.

« Mais il y a apparemment eu un échange de messages, notamment sur le football, ce qui est un pas dans la bonne direction, ne serait-ce que pour faire honneur à leur mère. »

Pendant ce temps, des initiés royaux ont déclaré au Mail qu’on avait dit à Harry à quel point les membres de la famille royale espéraient revoir son fils Archie, âgé de deux ans.

On pense que les Cambridge n’ont vu Archie qu’une ou deux fois depuis sa naissance.

M. Bell a déclaré: « William et Kate veulent voir leur neveu et leur nièce, ainsi que tous les autres membres de la famille.

« Mais pour le moment, Harry et Meghan sont coupés, à la dérive, certes à cause de leur propre fait – ils ont choisi cela.

« C’est à eux de se présenter et d’offrir un rameau d’olivier à la famille royale, et c’est peut-être le moment de le faire. »

La tension aurait d’abord mijoté entre les frères lorsque Wills aurait mis en garde son jeune frère contre le fait d’aller trop vite avec Meghan Markle.

Mais les choses ont empiré lorsque Jason Knauf, qui travaillait dans les communications pour les Cambridges et les Sussex, a soumis un e-mail officiel en octobre 2018 alléguant que Meghan Markle avait intimidé le personnel.

Meghan nie farouchement les allégations – et un porte-parole pour elle et Harry a déclaré qu’elle avait été victime d’une campagne de diffamation calculée.

Cependant, William aurait été furieux contre les allégations – et les tensions sont finalement devenues si insupportables qu’il a divisé les ménages de Sussex et de Cambridge.