Le prince Harry se bat toujours pour la protection de la police au Royaume-Uni après avoir été refusé

Le prince Harry prend des mesures extrêmes pour protéger sa famille lors de leur visite au Royaume-Uni.

Après que sa demande initiale de financement de sa propre sécurité policière au Royaume-Uni ait été rejetée, l’avocat du prince Harry s’est opposé à l’action devant un tribunal de Londres mardi.

L’avocat de Harry a demandé à un juge londonien d’autoriser le duc de Sussex à contester le refus du gouvernement de sa demande.

L’avocat britannique Shaheed Fatima a déclaré que le gouvernement avait « outrepassé son autorité et que son refus était incompatible avec la législation qui permet à un chef de police de fournir des services de police spéciaux moyennant paiement », selon l’Associated Press.

« Le Parlement a clairement décidé qu’en principe, le paiement des services de police n’est pas incompatible avec l’intérêt public », a souligné Fatima.

Robert Palmer, l’avocat du gouvernement, a déclaré que rembourser la police pour la sécurité lors d’événements spéciaux tels qu’un marathon, des matchs de football et des mariages de célébrités n’était pas la même chose que d’utiliser « des policiers comme gardes du corps privés pour les riches ».

Palmer a déclaré que le refus relevait de l’autorité du comité et a défini une position politique.

En septembre 2021, le prince Harry a initialement demandé un contrôle judiciaire d’une décision du ministère de l’Intérieur qui l’empêchait de payer personnellement pour la protection de la police pendant que lui et sa famille se trouvaient au Royaume-Uni.

Sa demande était antérieure au décès de sa grand-mère, la reine Elizabeth II, le 8 septembre 2022.

Harry aimerait payer lui-même la sécurité, mais ne le peut que si le ministère de l’Intérieur britannique approuve son offre.

Le prince Harry a affirmé qu’il ne se sentait pas en sécurité en amenant ses jeunes enfants, Archie, 4 ans, et Lilibet, presque 2 ans, des États-Unis pour visiter son pays d’origine sans une sécurité policière adéquate.

Un porte-parole du prince a déclaré que son équipe de sécurité américaine n’avait pas compétence à l’étranger ni accès aux renseignements au Royaume-Uni.

Le juge devrait statuer ultérieurement.

En janvier, l’équipe juridique du prince Harry a affirmé que la sécurité du duc aux États-Unis n’était pas en mesure de fournir la protection nécessaire au Royaume-Uni, où la menace est plus élevée.

« Le duc et la duchesse de Sussex financent personnellement une équipe de sécurité privée pour leur famille, mais cette sécurité ne peut pas reproduire la protection policière nécessaire au Royaume-Uni. En l’absence d’une telle protection, le prince Harry et sa famille ne peuvent pas retourner dans son à la maison », a déclaré un porte-parole juridique dans un communiqué à Fox News Digital.

« Le duc a proposé pour la première fois de payer personnellement la protection de la police britannique pour lui-même et sa famille en janvier 2020 à Sandringham », poursuit le communiqué.

« Cette offre a été rejetée. Il reste disposé à couvrir le coût de la sécurité, afin de ne pas imposer au contribuable britannique. Comme on le sait, d’autres personnes qui ont quitté la fonction publique et qui présentent un risque de menace inhérent reçoivent une protection policière sans frais pour elles. L’objectif du prince Harry a été simple – assurer sa sécurité et celle de sa famille pendant son séjour au Royaume-Uni afin que ses enfants puissent connaître son pays d’origine. Lors de sa dernière visite au Royaume-Uni en juillet 2021 – dévoiler une statue en l’honneur de sa défunte mère – sa sécurité a été compromise en raison de l’absence de protection policière, alors qu’il quittait un événement caritatif. »

En 2020, le prince Harry et Meghan Markle ont annoncé qu’ils prenaient « un pas en arrière » en tant que membres supérieurs de la famille royale et qu’ils travailleraient plutôt de manière indépendante, partageant leur temps entre le Royaume-Uni et l’Amérique du Nord.

Harry et Markle ont déclaré à l’époque que leur décision avait été prise « après de nombreux mois de réflexion et de discussions internes ».

Cette dernière comparution devant le tribunal intervient après que des millions de personnes se soient rassemblées dans le monde entier pour assister au couronnement officiel de Sa Majesté le roi Charles III roi d’Angleterre.

Le prince Harry a brièvement assisté à la cérémonie de couronnement, tandis que Markle est resté avec leurs enfants en Californie.

Le duc de Sussex s’est enfui juste après la cérémonie pour rentrer chez lui pour célébrer le quatrième anniversaire de son fils, qui était le même jour que la cérémonie du roi Charles à l’abbaye de Westminster.

Lauryn Overhultz de Fox News Digital et l’Associated Press ont contribué à ce rapport.