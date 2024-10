Le prince Harry s’appuie sur Kate Middleton pour le sauver de Meghan, la « maniaque du contrôle »

Le prince Harry compte sur Kate Middleton pour l’aider à renouer avec ses racines royales alors que l’emprise de son épouse « maniaque du contrôle » Meghan Markle se resserre sur lui, a révélé une source.

Le duc de Sussex explore les opportunités professionnelles sans Meghan, des initiés le décrivant comme « détendu » et « souriant » lors de récents voyages en solo à New York, Londres et au Lesotho.

Selon une source proche, certains aspects de son ancienne vie manquent à Harry, ayant « tellement abandonné » pour son mariage avec Meghan Markle.

Cependant, il s’est appuyé sur Kate, la princesse de Galles, pour l’aider à rétablir ses liens avec le prince William, ce qui pourrait l’aider à renouer avec les cercles royaux alors qu’il forge son nouveau cheminement de carrière.

Mais l’attitude prétendument contrôlante de Meghan devient un obstacle dans la vie de Harry, des sources la décrivant comme « très opiniâtre » et « une maniaque du contrôle » qui serait « diriger la relation ».

«Les gens ont remarqué que Harry était plus détendu. Il souriait et aimait clairement rencontrer des gens sur des choses qui comptent vraiment pour lui », a déclaré une source. Magazine Étoile.

« Harry a tellement abandonné pour ce mariage : sa famille, sa maison, ses amis », ont-ils ajouté. « Il y a ce sentiment qu’il s’efforce de rendre Meghan heureuse au détriment de son propre bonheur. »

« S’il veut reprendre la vie dans les cercles royaux, Kate pourrait être celle qui l’aidera », a ajouté la source. « Elle souhaite mettre fin à la rupture entre Harry et William. »