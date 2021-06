Le prince Harry s’apprête à prendre une pause paternité de cinq mois – contre seulement 2 semaines de congé payé pour les nouveaux pères au Royaume-Uni

Le NOUVEAU papa Harry prend un congé de paternité de cinq mois, ce qui nous donne à tous une pause du prince moralisateur qui plie les oreilles.

L’épouse Meghan, 39 ans, aura un écart de travail similaire à celui de Harry, 36 ans, après la naissance de sa fille Lilibet.

La pause de 20 semaines du prince se compare à seulement deux semaines de congé payé pour les nouveaux pères au Royaume-Uni Crédit : EPA

Un père ressemblant au prince Harry nourrit des poulets avec son fils dans le livre de Meghan The Bench

Un commentateur royal a déclaré hier soir: « N’étant plus des membres de la famille royale, ils sont libres de faire ce qu’ils veulent. »

La pause paternité de 20 semaines du prince se compare à seulement quinze jours de congé payé pour les nouveaux pères de retour au Royaume-Uni.

Son absence de près de six mois éclipse le temps mort pris par son frère le prince William.

Le duc de Cambridge, 38 ans, a profité de deux à trois semaines de congé à la naissance du prince George et de la princesse Charlotte, mais seulement deux jours pour le prince Louis.

Harry, 36 ans, et son épouse Meghan, 39 ans, passeront tous deux une pause parentale de cinq mois dans leur manoir de 11 millions de livres sterling en Californie

Il fait suite à la naissance de leur deuxième enfant – leur fille Lilibet Diana – aux États-Unis vendredi.

Ce que l’on sait à ce jour :

Le biographe du couple, Omid Scobie, a déclaré hier soir: « Nous sommes tellement habitués à voir les membres de la famille royale retourner au travail, mais Harry et Meghan donnent l’exemple.

« Ils offrent jusqu’à 20 semaines de congé parental à Archewell (leur fondation). Ce sera plusieurs mois d’arrêt de travail pour les deux.

La duchesse de Cambridge Kate, 39 ans, a pris sept mois de congé pour la naissance de Louis, quatre pour Charlotte et un pour George.

Le commentateur royal Richard Fitzwilliams a déclaré que le congé prolongé de Harry et Meghan était l’un des avantages du Megxit.

Harry, 36 ans, et sa femme Meghan, 39 ans, passeront la pause paternité de 20 semaines dans leur maison californienne de 11 millions de livres sterling Crédit : AFP

Meghan et Harry ont révélé qu’ils auraient un autre enfant plus tôt dans l’année

Il a déclaré: « N’étant plus des membres de la famille royale, ils sont libres de faire ce qu’ils veulent, quand ils le veulent. C’est l’un des avantages de quitter l’institution.

« Ils peuvent prendre 40 semaines s’ils le souhaitent, mais cela dépend aussi de ce que l’on entend par ‘congé’. Par exemple, Harry assistera au dévoilement de la statue de sa mère le 1er juillet à Londres, nous continuerons donc à les voir et à les entendre. Cela dit, il y en a peut-être qui espèrent ne rien entendre de controversé de Harry et Meghan pendant 20 semaines. »

La nouvelle du méga congé du couple est arrivée alors que de nouvelles illustrations du livre pour enfants de Meghan – The Bench – ont été publiées avant sa publication mondiale aujourd’hui.

On dirait qu’il est censé être Harry assis dans un jardin et nourrissant des poulets avec un petit garçon surveillé par deux chiens. Le couple a un fils de deux ans, Archie

La biographe royale Penny Junor a déclaré: «Cinq mois est un congé généreux mais bon pour eux. Tout va bien pour certains.

« Je pense qu’il est très important de bien tisser des liens avec les enfants lorsqu’ils sont jeunes.

« Harry a peut-être senti que ses parents étaient trop occupés quand il était enfant et il veut en profiter au maximum maintenant pour sa jeune famille. Certes, ses deux parents travaillaient et il passait beaucoup de temps avec des nounous.

« Je suis sûr qu’ils s’occuperont de toutes sortes de choses pendant leur temps libre en famille – peut-être même d’autres nourrissages de poulets. »

Le couple prendra congé d’Archewell, mais devra éventuellement reprendre un autre travail, y compris le nouveau rôle de Harry en tant que « chef d’impact » avec la société américaine de santé mentale BetterUp.

Le couple a des rôles sur Spotify et Netflix, ainsi qu’un partenariat pluriannuel avec Procter & Gamble pour « aider à construire un avenir plus équitable et plus juste pour les femmes et les filles ».

Hier soir, certains utilisateurs de Twitter se sont moqués de Harry et Meghan et ont demandé: « De quels emplois prennent-ils congé? » Sofia Lia a dit « Partir de quoi exactement ? Interviews d’Oprah dénigrant les Royals. Cela est venu alors que les spéculations montaient sur la question de savoir si la reine avait été au courant de la décision de donner son nom au nouveau bébé.

On dit que Lilibet est le surnom « profondément personnel » de la reine donné par son père, le roi George VI, et n’est utilisé qu’affectueusement par le prince Philip. Hier soir, des sources royales ont convenu qu’elle avait été « presque certainement » informée des projets de Harry et Meghan – même si le couple n’avait pas explicitement demandé la permission.

Un initié a déclaré: « Même si elle était surprise de la décision, elle tient à construire des ponts et aurait réagi gracieusement. »

Bébé Lilibet est né à l’hôpital Santa Barbara Cottage à Santa Barbara, en Californie. Crédit : Getty

L’épouse Meghan prendra une pause similaire à Harry, qui est photographié avec Archie, après la naissance de sa fille Lilibet Crédit : PA